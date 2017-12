7 tình huống "dở khóc cười" khi con gái yêu người cùng tuổi

Yêu người bằng tuổi con gái thường phải chịu thiệt thòi nhiều hơn. Bằng tuổi nhau nhưng con trai thường trông trẻ trung hơn con gái khá nhiều. "Đôi khi đi bên cạnh người yêu cùng tuổi, mình 'lòng đau như cắt' khi bị nhầm là chị của cậu ấy. Thậm chí, em họ học lớp 2 của bạn trai còn gọi mình là cô", Hải Anh (20 tuổi, Học viện Tài chính) kể. "Mình từng yêu 2 chàng trai bằng tuổi và nhận thấy họ không mấy khi nhường nhịn bạn gái. Cảm giác của mình về họ cũng khác nhau: Lúc vui xem như anh trai, không vui là bạn bè, đôi khi cãi nhau chẳng khác nào trẻ con", Phương Lê (25 tuổi, Hà Nội) nói. Chia sẻ của 9X nhận được sự đồng tình từ nhiều cô gái cũng có người yêu bằng tuổi. Cũng chính bởi cảm giác về nửa kia mỗi lúc một khác, con gái thường thay đổi cách xưng hô với bạn trai. Tương tự như trên, vui thì gọi là "anh", không vui là "cậu" xưng "tớ", thậm chí khi đôi co sẵn sàng xưng hô bằng vai phải lứa. Việc chờ đợi trong tình yêu của 2 người cùng tuổi đôi khi không phải vấn đề lớn đối với họ. Nhưng khi gia đình tính tới chuyện kết hôn, nhà trai thường cho rằng con mình còn quá trẻ, nhà gái thì không muốn "ái nữ" của mình phải chờ đợi đến hao mòn tuổi thanh xuân. Con gái đôi khi thấy mình như trở thành bảo mẫu của người yêu bởi tính cách và suy nghĩ có phần chín chắn hơn. "Mình từng xem bộ phim thanh xuân You Are the Apple of My Eye và nhớ mãi câu: 'Điều tàn khốc nhất của trưởng thành đó là con gái mãi mãi trưởng thành hơn con trai cùng tuổi. Sự trưởng thành của con gái, không con trai nào có thể chống đỡ được'", Thùy Linh (22 tuổi, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ. "Tôi đang yêu người bằng tuổi. Anh ấy trẻ con, ham chơi và đôi khi vô tâm đến nỗi ngày kỷ niệm yêu nhau còn không nhớ. Anh ấy vì tôi mà cố gắng chững chạc hơn, nhưng càng cố càng thêm áp lực và mệt mỏi. Có lẽ, chúng tôi sẽ buông tay khi không thể gồng mình thêm nữa", Thu Hằng (20 tuổi) tâm sự. Trong tình yêu bằng tuổi, đôi khi con trai không biết trân trọng người con gái bên mình. Nếu kéo dài và cứ mãi chờ đợi sự trưởng thành từ phái mạnh, khi chia tay, người thiệt thòi hơn chắc chắn là con gái. Bởi vậy, hội chị em có lẽ nên cân nhắc kỹ khi chấp nhận yêu chàng trai cùng tuổi. Mời quý độc giả xem video Sự khác biệt giữa tình yêu trước và sau tuổi 30 - Nguồn: Zing.vn

