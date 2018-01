Yêu cầu nữ sinh đánh nhau trong clip viết tường trình vụ việc

Ngày 18/1, thầy Lê Đăng Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT Con Cuông cho biết, sau khi nhận được thông tin đã yêu cầu Đoàn thanh niên kiểm tra và xác minh được một trong hai thiếu nữ tham gia vụ đánh nhau gây xôn xao dư luận là học sinh trong trường. Đó là em Hà Thị Anh Tú, học sinh lớp 10.



“Ngoài em nữ sinh này thì một số học sinh đứng xung quanh có mặt trong clip trên nhà trường cũng đã yêu cầu lên văn phòng để viết bản tường trình. Vụ việc được xác định là do mâu thuẫn từ trước”, thầy Vinh cho hay.

Hai cô gái vùng cao đánh nhau (Ảnh cắt từ clip) Theo bản tường trình, do các em mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook nên em học sinh tóc đỏ kia mới chặn đường em Tú, rồi lao vào đánh nhau.



Do sự việc được ngăn chặn kịp thời, nữ sinh này cũng chỉ mới học lớp 10 nên nhà trường quyết định yêu cầu viết bản tự kiểm điểm và không tái diễn sự việc việc tương tự.

Cũng theo thầy Vinh, nguyên nhân của việc các học sinh khác không can ngăn là vì nam thanh niên quay clip đã cấm và đe dọa đánh, nên các em không dám. Sau đó, do có một người đàn ông lớn tuổi can ngăn thì sự việc mới dừng lại, vì vậy nhà trường cũng chỉ nhắc nhở chứ không xử phạt.

Trước đó, trên trang facebook cá nhân có tên "Tài Tố A- Bờ-Cờ" xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 1 phút 30 giây, ghi lại cảnh hai cô gái (tóc đen và tóc đỏ hoe) lao vào nhau trên bãi cỏ ven đường.

Hai cô gái này vật lộn, níu tóc, đấm đạp nhau cho đến khi xuất hiện một người đàn ông lớn tuổi vào ngăn cản thì sự việc mới dừng lại. Điều đáng nói, xung quanh còn có nhiều nam, nữ mặc đồng phục học sinh trung học chứng kiến vụ việc nhưng không hề can ngăn đã khiến cho dư luận vô cùng bức xúc.