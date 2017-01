Xôn xao hàng loạt thủy quái quý hiếm dính lưới ở Việt Nam

Thời gian gần đây, không ít người bắt được cá khủng, bán với giá đắt đỏ. Ngày 8/11, một con cá lóc nặng tới 7kg bắt được trong ao của một quán nhậu trên đường Yết Kiêu (Sơn Trà, Đà Nẵng) khiến nhiều người tò mò tìm đến xem. Nguồn ảnh: Vnexpress. Ngày 6/11, một nhà hàng ở Cầu Giấy, Hà Nội đã "săn" được một con cá lăng đen "siêu khủng" dài 2 mét, nặng 70kg. Con cá này được vận chuyển qua đường hàng không để ra Hà Nội. Nguồn ảnh: VTC News Theo chủ nhà hàng, cá sẽ được xẻ thịt để chế biến các món đặc sản và phục vụ thực khách với giá từ 850.000 đồng/kg. Hình ảnh cá lăng đen "khổng lồ" khiến nhiều người tò mò, thích thú. Nguồn ảnh: VTC News Cá Lăng là loài cá quý hiếm, nằm trong "ngũ quý hà thủy" thường được dùng làm sản vật tiến Vua thời xưa. Trong đó, cá lăng đen (một loài cá Lăng) là cá bản địa nước ngọt, sống ở vùng sông suối, thác ghềnh. Ở Việt Nam, cá lăng đen sinh sống chủ yếu ở các vùng sông suối vùng núi Tây Bắc, khu vực Tây Nguyên, sông Đồng Nai... Nhiều người cũng đã đổ xô đến xem con cá trê vàng do anh Đặng Văn Lợi (21 tuổi, xóm Thái Lộc, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) câu được hôm 6/11. Nguồn ảnh: Vnexpress. Con cá trê nặng khoảng 1kg, dài 60cm. Điểm khác biệt độc đáo của con cá này là lớp da màu vàng óng. Đây là lần thứ 3 các cần thủ Việt câu được loại cá độc lạ như thế này. Hôm 3/11, anh Nguyễn Văn Lưu (SN 1988, trú tại thôn Cộng Hòa, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) bất ngờ anh câu được 3 con cá lạ, màu vàng óng, nghi là cá sủ vàng quý hiếm. Nếu là cá sủ vàng thì chúng thường được các đại gia tìm mua với giá cả tỷ đồng. Nguồn ảnh: Dân Việt. Con cá trắm bắt được ở khu vực hồ Núi Cốc (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) vào chiều 12/7 vừa qua nặng tới 52kg. Chú cá khổng lồ này cần tới 3-4 người để khiêng mới xuể. Nguồn ảnh: FB. Con cá trắm vừa bắt được là một trong số ít, hiếm hoi đạt kích thước lớn đến vậy. Nguồn ảnh: Dân Việt. Hồi tháng 10, một cần thủ ở Hải Phòng đã câu được con cá măng có kích thước khổng lồ so với những con cá măng thường thấy. Con cá nặng 17 kg, dài gần 1,4 m. Nguồn ảnh: Đất Việt.

