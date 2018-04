Xô xát giữa cư dân Goldmark City và Vinaconex 7

Theo ghi nhận, tiếp tục trưa ngày 14/4 rất đông người dân khu chung cư Goldmark City hô hào cùng nhau dựng hàng rào, xếp dàn xe chắn lối đi lại của cư dân bên Vinaconex 7. Công an và các lực lượng chức năng của phường cũng đã có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn không để xả ra ẩu đả, quá khích. Phương tiện không thể đi qua Cư dân Goldmark City dựng hàng rào chắn đường Hai bên giằng co quyết liệt Công an và các lực lượng chắc năng có mặt tại hiện trường nhằm ngăn chặn hai bên ẩu đả Cư dân Goldmark City dùng dây thép buộc cố định hàng rào

Theo ghi nhận, tiếp tục trưa ngày 14/4 rất đông người dân khu chung cư Goldmark City hô hào cùng nhau dựng hàng rào, xếp dàn xe chắn lối đi lại của cư dân bên Vinaconex 7. Công an và các lực lượng chức năng của phường cũng đã có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn không để xả ra ẩu đả, quá khích. Phương tiện không thể đi qua Cư dân Goldmark City dựng hàng rào chắn đường Hai bên giằng co quyết liệt Công an và các lực lượng chắc năng có mặt tại hiện trường nhằm ngăn chặn hai bên ẩu đả Cư dân Goldmark City dùng dây thép buộc cố định hàng rào