Xe Cúc Tùng cán chết người, nhà xe hốt hoảng...che biển số

Đến chiều nay (2/4), các đơn vị nghiệp vụ thuộc Đội CSGT, Cảnh sát điều tra Tổng hợp Công an quận Thủ Đức, TP HCM vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe Cúc Tùng với xe máy làm một phụ nữ tử vong trên QL13. Trước đó trưa cùng ngày, xe khách Chất lượng cao loại 50 chỗ của nhà xe Cúc Tùng mang biển số 79B-009.31 vừa chở khách từ bến xe Miền Đông ra để về Khánh Hòa. Khi đang lưu thông trên quốc lộ 13, đến khu vực trước trường Đại học Luật TP HCM (thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), xe chất lượng cao Cúc Tùng va chạm với xe máy tay ga chạy cùng chiều bên phải do người phụ nữ khoảng 30 tuổi điều khiển. Vụ va chạm làm cho người phụ nữ ngã xuống đường bị bánh xe khách cán tử vong tại chỗ. Điều đáng nói là sau khi gây ra tai nạn, người của nhà xe Cúc Tùng chỉ lo tìm cách đối phó, dùng giấy che biển số xe bỏ mặc tình trạng giao thông qua khu vực hỗn loạn. Hiện trường vụ tai nạn chết người trên QL13 trưa 2/4. Giao thông trên QL13 đoạn qua trường Đại học Luật TP HCM và khu chợ Bình Triệu đông đúc một phen hỗn loạn. Nhiều lực lượng thuộc Công an, bảo vệ dân phố và người dân địa phương vô cùng vất vả điều tiết, phân luồng giao thông qua khu vực xe chất lượng cao Cúc Tùng cán chết người trên QL13, quận Thủ Đức, TP HCM.

