Vì sao 4 loại mỹ phẩm của Cty dược VTYT Khải Hà bị thu hồi?

Ông Nguyễn Tất Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược – Bộ Y tế vừa ký ban hành công văn số 5852/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 4 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty CPTM dược VTYT Khải Hà (số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, phường Tiền Phong, Thái Bình) sản xuất.

Ảnh minh họa.

Các mỹ phẩm của Dược Khải Hà bị thu hồi và đình chỉ lưu hành gồm: Phong tê thấp Hoàng Xuân do Công ty cổ phần Đông Nam Dược Bách Xuân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Bột ngâm chân phong thấp do Công ty cổ phần thương mại dược Vật tư y tế Khải Hà chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Nước tắm Herbal do Công ty TNHH dược Minh Châu chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; và sản phẩm Abby do Công ty cổ phần EU Pharma Việt Nam chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi vì các sản phẩm mỹ phẩm lưu thông không đáp ứng quy định về ghi nhãn mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 4 sản phẩm trên; tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định và gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 10-5 tới.

Cục Quản lý dược cũng đề nghị các Sở Y tế Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hoá kiểm tra, giám sát thu hồi các mỹ phẩm trên và báo cáo kết quả về Cục.