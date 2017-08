Từ vụ nổ ở Khánh Hòa: Những vụ cưa vật liệu nổ kinh hoàng

Sáng 18/8, một vụ nổ kinh hoàng ở Khánh Hòa đã khiến 7 người thương vong. Trong đó, 6 người ở thôn Tà Lương không may thiệt mạng trong vụ nổ đều là những người có hoàn cảnh sống khó khăn. Ảnh hiện trường vụ nổ. Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ kinh hoàng ở thôn Tà Lương được cho là do người dân cưa đầu đạn 105mm. Hiện tại, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa có mặt, thăm và hỗ trợ gia đình người bị nạn trong vụ nổ. Ảnh: Báo Khánh Hòa. Đây không phải lần đầu có những tai nạn thương tâm do người dân cưa vật liệu nổ. Ngày 6/8/2016, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 2 nạn nhân bị thương do cưa bom gồm: Lê Thúc Hải (28 tuổi) và Lê Minh Dũng (29 tuổi), cùng ngụ xã Liên Sơn, huyện Lắk. Ảnh: NLĐ. Hai nạn nhân vụ nổ nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương ở vùng ngực, cánh tay và đùi. Riêng anh Lê Thúc Hải thương nặng ở mắt và nát cánh tay trái. Ảnh minh họa. Hồi tháng 3/2016, vụ nổ xảy ra tại một cửa hàng thu mua đồ phế liệu tại vỉa hè dãy nhà TT9 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông (đường Lê Trọng Tấn kéo dài) đã khiến 4 người chết, nhiều người bị thương. Ảnh: Công an TP HCM. 36 căn hộ bị hư hỏng nặng, 95 căn hộ phía sau hiện trường vụ nổ bị vỡ kính, nứt tường, bung cửa, nhiều xe máy để ngoài đường và đi ngang qua bị hư hỏng. Ảnh: Zing. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội sơ bộ kết luận, vật liệu gây ra vụ nổ dạng bom. Vật liệu nổ này do anh Phạm Văn Cường (SN 1975, quê ở thôn Nam Hùng, xã Nam Hưng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), thuê nhà số 15 - TT 19, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, mua về rồi dùng đèn khò phá với mục đích lấy sắt vụ bán. Trong quá trình cắt phá bằng đèn khò, nhiệt lượng đã kích nổ gây ra vụ nổ lớn. Ảnh: Vietnamnet. Vì kế sinh nhai nhiều người vẫn chọn nghề cưa bom buôn bom và đạn pháo đánh cược tính mạng của bản thân với tử thần. Tháng 6/2016, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, do người dân tự ý xử lý bom, mìn, đã làm 2 người tử vong. Ảnh: VTV. Ông Bùi Văn Pướn (SN 1962, ngụ thôn Cao Sơn, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) vào rừng và phát hiện 1 quả bom. Do muốn lấy thuốc súng nên ông dẫn ông Huỳnh Tấn Phước và ông Nguyễn Đế vào rừng chỉ chỗ rồi đi về nhà. Ảnh hiện trường vụ nổ (công an cung cấp). Vài ngày sau, người dân phát hiện thi thể của 2 nạn nhân Huỳnh Tấn Phước và Nguyễn Đế tại khu vực có quả bom. Ảnh minh họa.

Sáng 18/8, một vụ nổ kinh hoàng ở Khánh Hòa đã khiến 7 người thương vong. Trong đó, 6 người ở thôn Tà Lương không may thiệt mạng trong vụ nổ đều là những người có hoàn cảnh sống khó khăn. Ảnh hiện trường vụ nổ. Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ kinh hoàng ở thôn Tà Lương được cho là do người dân cưa đầu đạn 105mm. Hiện tại, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa có mặt, thăm và hỗ trợ gia đình người bị nạn trong vụ nổ. Ảnh: Báo Khánh Hòa. Đây không phải lần đầu có những tai nạn thương tâm do người dân cưa vật liệu nổ . Ngày 6/8/2016, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 2 nạn nhân bị thương do cưa bom gồm: Lê Thúc Hải (28 tuổi) và Lê Minh Dũng (29 tuổi), cùng ngụ xã Liên Sơn, huyện Lắk. Ảnh: NLĐ. Hai nạn nhân vụ nổ nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương ở vùng ngực, cánh tay và đùi. Riêng anh Lê Thúc Hải thương nặng ở mắt và nát cánh tay trái. Ảnh minh họa. Hồi tháng 3/2016, vụ nổ xảy ra tại một cửa hàng thu mua đồ phế liệu tại vỉa hè dãy nhà TT9 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông (đường Lê Trọng Tấn kéo dài) đã khiến 4 người chết, nhiều người bị thương. Ảnh: Công an TP HCM. 36 căn hộ bị hư hỏng nặng, 95 căn hộ phía sau hiện trường vụ nổ bị vỡ kính, nứt tường, bung cửa, nhiều xe máy để ngoài đường và đi ngang qua bị hư hỏng. Ảnh: Zing. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội sơ bộ kết luận, vật liệu gây ra vụ nổ dạng bom. Vật liệu nổ này do anh Phạm Văn Cường (SN 1975, quê ở thôn Nam Hùng, xã Nam Hưng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), thuê nhà số 15 - TT 19, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, mua về rồi dùng đèn khò phá với mục đích lấy sắt vụ bán. Trong quá trình cắt phá bằng đèn khò, nhiệt lượng đã kích nổ gây ra vụ nổ lớn. Ảnh: Vietnamnet. Vì kế sinh nhai nhiều người vẫn chọn nghề cưa bom buôn bom và đạn pháo đánh cược tính mạng của bản thân với tử thần. Tháng 6/2016, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, do người dân tự ý xử lý bom, mìn, đã làm 2 người tử vong. Ảnh: VTV. Ông Bùi Văn Pướn (SN 1962, ngụ thôn Cao Sơn, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) vào rừng và phát hiện 1 quả bom. Do muốn lấy thuốc súng nên ông dẫn ông Huỳnh Tấn Phước và ông Nguyễn Đế vào rừng chỉ chỗ rồi đi về nhà. Ảnh hiện trường vụ nổ (công an cung cấp). Vài ngày sau, người dân phát hiện thi thể của 2 nạn nhân Huỳnh Tấn Phước và Nguyễn Đế tại khu vực có quả bom. Ảnh minh họa.