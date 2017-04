Truy tìm hai cô gái đâm cụ ông rồi chở ra nghĩa trang

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang truy tìm 2 cô gái điều khiển xe máy gây tai nạn làm một cụ ông bị thương rồi chở ra thả ở nghĩa trang.

Ngày 11/4, ông Đỗ Trọng Tân - Trưởng công an xã Phù Lưu (Lộc Hà) - cho biết, sau khi nhận được thông tin, ông Lê Ngọc Thanh (62 tuổi, trú xóm Thanh Mỹ, Phù Lưu) bị tai nạn do người đi xe máy tông vào rồi chở ra bỏ rơi ở nghĩa trang xã, công an xã đã vào cuộc xem xét tại hiện trường và lập biên bản sự việc đồng thời lấy lời khai người bị tai nạn và người dân chứng kiến vụ việc.

Hiện công an xã đã báo lên Công an huyện Lộc Hà để truy tìm người gây tai nạn.

Người nhà ông Thanh cho biết, khoảng 10h ngày 8.4, ông Thanh đang đi trên đường làng thuộc xóm Thanh Mỹ thì bị 2 phụ nữ trẻ tuổi đi trên chiếc xe máy hiệu Exciter va chạm khiến ông gục giữa đường. Thời điểm này, người dân trong làng đang đi làm đồng nên chỉ có một số người già trong xóm biết chuyện chạy ra kêu cứu, bất ngờ 2 cô gái này quay xe lại đưa ông Thanh lên xe rồi bảo chở đi viện cấp cứu.

Tuy nhiên, lúc 11h, người nhà về không thấy ông Thanh đâu, hỏi hàng xóm thì biết ông Thanh bị tai nạn giao thông đã được người gây tai nạn đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong lúc người nhà lo lắng chuẩn bị vào bệnh viện chăm sóc thì một số người dân đi tảo mộ ngoài nghĩa trang phát hiện ông Thanh đang nằm bất tỉnh ở bãi tha ma của xã Phù Lưu, máu chảy lênh láng. Lúc này, người dân mới gọi xe đưa ông Thanh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Sau 3 ngày cấp cứu, ông Thanh đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên do gãy chân trái, chấn thương nặng ở vùng bụng và vùng mặt nên ông Thanh vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.