Trúng Vietlott 10,5 tỷ, khách hàng “quên” nhận thưởng

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa ra thông báo về việc một số vé trúng thưởng không còn giá trị.

Cụ thể tại kỳ QSMT sản phẩm Power 6/55 kỳ QSMT số 00079 ngày 30/1/2018, hội đồng Giám sát xổ số đã xác nhận được bộ số trúng thưởng là 15 19 24 51 53 55 và số đặc biệt 29.

Bên cạnh đó, từ hệ thống kinh doanh của mình, công ty xổ số Vietlott cũng xác nhận rằng có 1 vé trúng thưởng Jackpot 2 sản phẩm Power 6/55 với giá trị 10.505.456.350 VNĐ (chưa khấu trừ thuế TNCN).

Chiếc vé trúng thưởng được phát hành tại điểm bán hàng ALPHAWING số 71-73 Châu Văn Liêm, TP.Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa.

Tính đến nay đã 60 ngày trôi qua, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng, Xổ số Vietlott không tiếp nhận bất cứ khách hàng nào đến làm thủ tục lĩnh thưởng. Như vậy, thời hạn lĩnh thưởng theo quy định đã hết nên chiếc vé trúng thưởng Jackpot 2 sản phẩm Power 6/55 ngày 30/1/2018 đã không còn giá trị lĩnh thưởng.

Trước đó, việc khách hàng may may mắn “quên” đến lĩnh thưởng, một giải trị giá 105 tỷ đồng và một giải gần 38 tỷ đồng cũng đã từng được Vietlott ghi nhận. Như vậy, tính tới thời điểm này, có tới 3 lần giải thưởng của Vietlott không có người lĩnh, khoản tiền này sẽ được ghi nhận vào doanh thu khác của doanh nghiệp.

Theo Vietlott, để đảm bảo quyền lợi của khách hàng công ty này khuyến cáo rằng người chơi bảo quản cẩn thận các vé xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, kiểm tra kỹ vé dự thưởng so với kết quả QSMT qua các kênh cung cấp kết quả QSMT chính thức do Vietlott công bố và đi làm thủ tục lĩnh thưởng trong thời hạn theo quy định là 60 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng.