TP HCM: Tưng bừng ngày hội “Thống nhất Đất nước” 30/4

Do thời tiết những ngày nghỉ lễ thống nhất đất nước 30/4, 1/5 tại TP HCM khá nóng, nên các khu vui chơi như Thảo cầm viên, Khu du lịch văn hóa Đầm Sen, Suối Tiên cũng như công viên có các trò chơi về nước... luôn "ken" đặc hàng chục ngàn du khách. Từ sáng sớm nay (30/4), hàng vạn du khách tấp nập đổ về các điểm vui chơi ở TP HCM khiến nhiều nơi trở nên quá tải. Thảo Cầm Viên Sài Gòn ken đặc người trong ngày lễ 30/4. Trẻ em hào hứng tham quan vườn bách thú tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Do thời tiết ở TP HCM những ngày qua nắng nóng nên trò chơi dưới nước luôn thu hút các "thiên thần nhỏ". Nhiều du khách từ khắp các tỉnh thành cũng đổ về TP HCM vui chơi dịp nghỉ lễ nên hững ngày nà, lực lượng cảnh sát phải làm việc liên tục để điều tiết giao thông. Khu du lịch Suối Tiên ở cửa ngõ phía Đông TP HCM chen kín người từ sáng sớm đến trưa 30/4. Các khu du lịch dã ngoại sinh thái bên sông Đồng Nai giáp TP HCM như Hương Đồng, Vườn Xoài, Bò Cạp Vàng... thu hút đông đảo du khách đến vui chơi, giải trí. Trong khi đó, khu trung tâm TP HCM vô cùng náo nhiệt khi đoàn đua xe đạp vượt hơn 3 nghìn km trở về đúng vào thời khắc lịch sử thống nhất đất nước đúng 43 năm trước. Cuộc đua xe đạp Cup Truyền hình TP HCM lần thứ 30 "Non sông liền một dải" có lộ trình dài nhất lịch sử 30 năm qua, bắt đầu từ Lạng Sơn xuống tới Cà Mau rồi trở về TP HCM với tổng chiều dài 3.267 km... Chặn đua cuối cùng xuất phát từ tỉnh Vĩnh Long về TP HCM diễn ra từ sáng sớm nay với lộ trình 145 km. Các tay đua vào trung tâm TP HCM trên Đại lộ Đông Tây, xuyên qua hầm vượt sông Sài Gòn rồi lên cầu Thủ Thiêm tiến về trung tâm TP. Đúng 11h trưa nay, đoàn đua đã về đến đích tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM... 43 năm trước, đoàn quân Giải phóng cũng tiến về Dinh Độc Lập để chính thức Giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước. 21h tối nay 30/4, TP HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại nốc hầm vượt sông Sài Gòn để chào mừng kỷ niệm 43 năm Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.





