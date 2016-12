Toàn cảnh Việt Nam năm 2016 qua ảnh

Tháng 1: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được các đại biểu và thành viên có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia chúc mừng sau khi ông tái đắc cử chức vụ Tổng bí thư. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 20 đến 28/1, thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 200 người, trong đó 180 Ủy viên Trung ương chính thức, 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết. . Ảnh: Hoàng Hà. Tháng 4: Một em nhỏ được lực lượng an ninh giải cứu trong biển người hỗn loạn ở chân núi Nghĩa Lĩnh, khu di tích Đền Hùng (Việt Trì, Phú Thọ). Trong ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 16/4 (mùng 10/3 âm lịch), hàng chục nghìn người chen nhau hỗn loạn để được lên đền lễ sớm. Hàng trăm trẻ nhỏ và các cụ già bị chen lấn xô đẩy bẹp người và thoát ra ngoài một cách khó khăn. Ảnh: Tiến Tuấn. Tháng 5: Chị Nguyễn Thị Bích Thảo, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai thực hiện quyền công dân trên giường bệnh. Đây là một trong những hình ảnh của ngày bầu cử 22/5. Kết quả, có 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Người có tỷ lệ phiếu trúng cử cao nhất là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với 99,48%. Ảnh: Hoàng Việt. Tháng 5: Tổng thống Mỹ Barack Obama giao lưu với người dân trên phố Hà Nội. Ông có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam trong ba ngày. Tối 23/5, người đứng đầu Nhà Trắng tới quán bún chả trên phố Lê Văn Hưu (Hà Nội) để thưởng thức món ăn truyền thống của Việt Nam. Vị tổng thống khi xuất hiện tại đây đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hàng trăm người dân. Ảnh: Tiến Tuấn. Ngay sau đó, chiều 24/5, ông Obama đến TP.HCM trong sự nồng nhiệt chào đón người dân hai bên đường. Tại đây, Tổng thống Mỹ đã giao lưu với các thành viên Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á (YSEALI) hơn một giờ đồng hồ. Ảnh: Tùng Tin. Tháng 6: Đồng đội của những người lính tử nạn trong vụ máy bay CASA-212 khóc thương các anh. Sáng 30/6, lễ tiễn biệt 9 quân nhân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn chiếc SU30-MK2 bị rơi, được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (Hà Nội). Hàng nghìn người đã đến viếng, chào các anh lần cuối. Ảnh: Đức Phạm. Tháng 7: Cây xà cừ đổ vắt ngang phố Núi Trúc (Hà Nội) sáng 28/7 khi áp thấp hậu bão số 1 (Mirinae) ập vào thủ đô với cường độ mạnh hơn dự kiến. Anh Vũ Thạch (46 tuổi) đưa con gái đi học bằng ôtô qua đầu phố Núi Trúc thì bất ngờ bị một cây cổ thụ bên phải đường bật gốc đổ chắn ngang đường. Dù đã phanh gấp, nhưng thân cây vẫn đè ngang đầu xe đoạn nắp capo và kính trước. Theo phản xạ, anh đạp cửa lao ra ngoài, mở cửa sau đưa con gái thoát ra khỏi xe. Trên một số tuyến phố, cây xanh đổ rạp, nhiều ôtô bị đè bẹp.Ảnh: Tiến Tuấn. Tháng 8: Cảnh tìm thấy nạn nhân đã tử vong và đưa ra ngoài gây đau xót cho nhiều người. 3h30 sáng 4/8, ngôi nhà 3 tầng rộng 30 m2 ở số 43 phố Cửa Bắc (Ba Đình, Hà Nội) bất ngờ đổ sập vùi lấp 8 người bên trong. Hơn 100 lính quân đội, cảnh sát nỗ lực giải cứu nạn nhân. Tại cơ sở này, tầng 1, 2 để kinh doanh, tầng 3 là nơi ngủ của nhân viên và bếp ăn. Sự cố đã làm hai người chết và nhiều người bị thương. Ảnh: Việt Hùng. Tháng 9: Một cô gái bị đuối tay lái giữa biển nước trên đường phố Sài Gòn. Trận mưa vào giờ tan tầm chiều 26/9 khiến 59 tuyến đường ở TP.HCM bị ngập sâu, các điểm ngập có diện tích 100 m2 đến 30.000 m2. Theo Trung tâm Chỉ huy, Cảnh sát PCCC TP.HCM, trận mưa được đánh giá là lớn nhất trong 40 năm qua làm gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, gần 1.300 xe gắn máy và hơn 100 ôtô hư hỏng. Ảnh: Tùng Tin. Tháng 10: Chiều 1/10, hiện tượng cá chết nổi ngập mặt nước ven hồ Tây chạy dọc đường Nguyễn Đình Thi - Trích Sài khiến nhiều người dân ngỡ ngàng. Các lực lượng dân phòng, công an, thanh niên tình nguyện chung tay vớt gần một tuần mới hết. Ước tính, hàng trăm tấn cá chết phải mang tiêu hủy. Ảnh: Tiến Tuấn. Tháng 10: Giữa tháng 10/2016 nhiều huyện trên địa bàn Quảng Bình bị lũ tràn về cuốn trôi nhà cửa, đồ đạc khiến đời sống nhân dân khổ cực. Riêng xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) là vùng rốn lũ của sông Rào Nậy bị ngập rất sâu. Nơi đây có 668 hộ thì tất cả nhà cửa đều chìm trong nước. Nhà nào nông nhất cũng ngập 2 m, cao nhất đến 6 m. Ảnh: Việt Hùng. Tháng 11: Khoảng 13h30 ngày 1/11, vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu vực số nhà 39-45 đường Trần Thái Tông. Đây là nơi có nhiều nhà hàng, khách sạn, quán karaoke. Vụ cháy khiến mặt tiền nhiều căn nhà cháy rụi và làm 13 người chết. Ảnh: Lê Hiếu. Tháng 12: Lũ lịch sử quét qua làm sập đổ cùng lúc 11 ngôi nhà ở thôn An Xuyên 3 (xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, Bình Định). Ngày 24/12, trong lúc người dân ở các vùng miền cả nước đón Noel đầm ấm thì hàng nghìn người dân Bình Định đối mặt với cuộc sống khốn khó, tạm bợ trong nhà đổ nát hoặc nương nhờ bà con lối xóm. Hầu hết người dân nơi đây sống dựa vào nghề nuôi trồng thủy sản nhưng hiện nay ao, hồ đã bị nước xiết phá tan hoang gây mất trắng. Nhà sập, thủy sản trôi hết không biết đến khi nào bà con mới có thể khôi phục lại. Ảnh: Minh Hoàng.

