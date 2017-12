Toàn cảnh chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 19-21/12. Sáng 19/12, Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã diễn ra tại Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón. Trong ảnh: Hai Tổng Bí thư duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là lần thứ 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Lào là đặc biệt coi trọng việc gìn giữ và thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại Trụ sở Trung ương Đảng. Tại cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chuyến thăm Việt Nam của ông Bounnhang Vorachith lần này là sự kiện chính trị quan trọng, là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ giữa hai nước, mang đến cho Quốc hội và nhân dân Việt Nam những tình cảm sâu đậm, tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết, sự gắn bó thủy chung, trong sáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Tại cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith vào chiều 19/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Lào, tích cực triển khai thực hiện các Tuyên bố chung Việt Nam - Lào, Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ cũng như các chương trình, kế hoạch hợp tác của hai bên. Chiều 19/12, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith đã tới thăm nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu. (Ảnh: TTXVN) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tới thăm nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh. (Ảnh: TTXVN). Tối 19/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể, chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức nước ta. Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng 20/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: CAND) Sáng 20/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith gặp gỡ, nói chuyện thân mật cùng cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ Việt Nam, lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam. Trước khi tham dự cuộc gặp gỡ, nói chuyện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng tham quan triển lãm ảnh Quan hệ Đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Cũng trong sáng 20/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith. Ngay sau cuộc hội kiến, tại khuôn viên Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã tham dự cuộc họp báo chung, tuyên bố bế mạc Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017. Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Trung ương Hội Hữu nghị Việt – Lào và Ban Liên lạc Quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào đã có buổi tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, chiều 20/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào đã đến thăm tỉnh Nghệ An. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tặng tranh cho cán bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An. (Ảnh: TTXVN) Đến thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vào sáng 21/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bày tỏ cảm ơn chân thành và sâu sắc đối với sự đóng góp to lớn, chí tình, chí nghĩa, sự hy sinh cao cả của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc của nhân dân Lào trước đây, cũng như sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay, trong đó Quân khu 4 đã đóng góp trực tiếp trong việc phát huy mối quan hệ đặc biệt này. (ảnh: TTXVN) Trước đó, sáng 21/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; thăm nhà lưu niệm của Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên. (Ảnh: TTXVN) Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tới Việt Nam, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam-Lào. (ảnh: TTXVN) Chiều 21/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã rời tỉnh Nghệ An, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 19-21/12, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Kết thúc chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã có Điện cảm ơn gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: TTXVN).

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 19-21/12. Sáng 19/12, Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã diễn ra tại Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón. Trong ảnh: Hai Tổng Bí thư duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là lần thứ 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Lào là đặc biệt coi trọng việc gìn giữ và thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại Trụ sở Trung ương Đảng. Tại cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chuyến thăm Việt Nam của ông Bounnhang Vorachith lần này là sự kiện chính trị quan trọng, là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ giữa hai nước, mang đến cho Quốc hội và nhân dân Việt Nam những tình cảm sâu đậm, tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết, sự gắn bó thủy chung, trong sáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Tại cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith vào chiều 19/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Lào, tích cực triển khai thực hiện các Tuyên bố chung Việt Nam - Lào, Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ cũng như các chương trình, kế hoạch hợp tác của hai bên. Chiều 19/12, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith đã tới thăm nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu. (Ảnh: TTXVN) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tới thăm nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh. (Ảnh: TTXVN). Tối 19/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể, chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức nước ta. Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng 20/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: CAND) Sáng 20/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith gặp gỡ, nói chuyện thân mật cùng cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ Việt Nam, lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam. Trước khi tham dự cuộc gặp gỡ, nói chuyện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng tham quan triển lãm ảnh Quan hệ Đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Cũng trong sáng 20/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith. Ngay sau cuộc hội kiến, tại khuôn viên Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã tham dự cuộc họp báo chung, tuyên bố bế mạc Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017. Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Trung ương Hội Hữu nghị Việt – Lào và Ban Liên lạc Quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào đã có buổi tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, chiều 20/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào đã đến thăm tỉnh Nghệ An. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tặng tranh cho cán bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An. (Ảnh: TTXVN) Đến thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vào sáng 21/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bày tỏ cảm ơn chân thành và sâu sắc đối với sự đóng góp to lớn, chí tình, chí nghĩa, sự hy sinh cao cả của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc của nhân dân Lào trước đây, cũng như sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay, trong đó Quân khu 4 đã đóng góp trực tiếp trong việc phát huy mối quan hệ đặc biệt này. (ảnh: TTXVN) Trước đó, sáng 21/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; thăm nhà lưu niệm của Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên. (Ảnh: TTXVN) Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tới Việt Nam, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam-Lào. (ảnh: TTXVN) Chiều 21/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã rời tỉnh Nghệ An, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 19-21/12, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Kết thúc chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã có Điện cảm ơn gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: TTXVN).