Tinh mơ ngày đầu năm mới 2017 ở ngôi chợ biểu tượng Sài Gòn

Rạng sáng ngày đầu năm mới 2017, khắp các đường phố trung tâm Sài Gòn vẫn còn đang "say ngủ". Khu vực trước chợ Bến Thành đêm qua còn náo nhiệt, tấp nập người xe thì sáng sớm ngày 1/1/2017 trở nên rất vắng vẻ. Cửa Đông chợ Bến Thành gần 6h sáng vẫn còn đóng. Một người bán vé số co ro trong tiết trời se lạnh cạnh chợ Bến Thành. Ở góc phố đối diện chợ Bến Thành trên đường Lê Thánh Tôn, những người tập thể dục buổi sáng ngồi tán chuyện bên cốc cà phê ngày đầu năm mới 2017. Người giao hoa tại chợ Bến Thành với công việc ngày đầu năm mới của mình. Nhiều tiểu thương kinh doanh tại chợ tất bật chuẩn bị đón khách. Gian hàng tươi sống trong nhà lồng chợ hoạt động từ rất sớm. Quầy thịt heo tươi ngon trong chợ Bến Thành. Cảnh tất bật của các tiểu thương tại ngôi chợ được xem là biểu tượng ở Sài Gòn trong ngày đầu năm mới 2017. Tiểu thương bày mứt để phục vụ Tết Nguyên đán sắp tới. Không khí buổi chợ đầu tiên trong năm 2017 tại chợ Bến Thành. Các tuyến đường xung quanh chợ vẫn còn như đang "say ngủ". Khu vực bến xe buýt Sài Gòn sáng ngày đầu năm 2017. Bình minh sắp đến nhưng đường phố vẫn còn vắng vẻ, khác hẳn sự ồn ào, náo nhiệt như mọi ngày. Buổi sáng ngày đầu năm ở TP HCM.

