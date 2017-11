Thủ tướng ra công điện khẩn cấp ứng phó bão số 14

Thông tin mới nhất liên quan việc ứng phó với bão số 14 đang tiến thẳng Nam Trung Bộ, ngày 18/11, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1786/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan ứng phó khẩn cấp bão số 14 và mưa lũ.

Để chủ động ứng phó, tránh chủ quan, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ, cập nhật diễn biến của bão, mưa lũ để chủ động chỉ đạo ứng phó quyết liệt, kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố các tỉnh ven biển có nguy cơ ảnh hưởng của bão (từ Phú Yên đến Bà Rịa - Vũng Tàu và Lâm Đồng) triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển (bao gồm cả tàu thủy sản, tàu vận tải, tàu du lịch); rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, không đi vào và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; tổ chức sắp xếp, hướng dẫn neo đậu, hạn chế thiệt hại tại nơi neo đậu; triển khai việc cấm phương tiện, tàu thuyền ra khơi.

Hướng di chuyển của cơn bão số 14.

Đồng thời, kiên quyết sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên các tàu thuyền, phương tiện, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản, trong các nhà yếu có nguy cơ ngập, sập đổ, không đảm bảo an toàn, đặc biệt là các nhà ở vùng cửa sông, ven biển, trên các đảo, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu khi mưa lớn.

Chỉ đạo, hướng dẫn chằng chống, bảo vệ nhà cửa, kho tàng, trụ sở, công trình. Triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông, nhất là tại các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, nước chảy xiết, phòng chống ngập úng các đô thị, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nhất là nuôi trồng thủy sản.

Kiểm tra, triển khai các biện pháp gia cố đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, công trình xây dựng đang thi công dở dang, nhất là các tuyến đê biển, cửa sông, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện có nguy cơ mất an toàn.

Rà soát phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống, sự cố bất thường.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, GTVT chỉ đạo triển khai các phương án đảm bảo an toàn các hồ đập thủy lợi, vận hành an toàn các hồ chứa thuỷ lợi góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, không để gia tăng ngập lụt hạ du do xả lũ hồ chứa…; bảo đảm an toàn đối với các hoạt động khai thác dầu khí trên biển, các cơ sở công nghiệp lớn;

Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống truyền tải điện và lưới điện; sẵn sàng khắc phục nhanh nhất sự cố, đảm bảo cấp điện trở lại; thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên biển (kể cả các tàu vận tải lớn, tàu vận tải hoạt động ven bờ); chỉ đạo triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, đường bộ, đường sắt, đường hàng không; phối hợp với lực lượng công an chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp kiểm soát, phân luồng chống ách tắc, bảo đảm an toàn cho hành khách và các phương tiện vận tải hoạt động trong vùng bị ảnh hưởng của thiên tai….

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn bảo đảm an toàn về người và tài sản đối với các công trình xây dựng, nhất là công trình nhà cửa, tháp cao, công trình đang thi công dở dang.

Bộ Quốc Phòng chỉ đạo các lực lượng biên phòng tuyến biển, Cảnh sát biển phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển, thông báo, hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú; chỉ đạo bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, cơ sở vật chất trên các đảo, nhà giàn,...; chỉ đạo các quân khu, lực lượng quân sự địa phương và các đơn vị đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương ứng phó với thiên tai khi được yêu cầu…