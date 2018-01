Thanh tra Chính phủ thông báo sai phạm tại khu đất vàng của Hà Nội

Kết luận Thanh tra Chính phủ do Phó Tổng thanh tra Nguyễn Văn Thanh ký đã chỉ ra một loạt dự án bất động sản tại Hà Nội có những sai phạm trong nhiều năm qua. Điển hình như: dự án Khu nhà ở tại số 628 đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình) do Tổng công ty Viglacera làm chủ đầu tư. Khu nhà ở tại số 628 đường Hoàng Hoa Thám được Thanh tra Chính phủ kiểm tra sai phạm về tài chính gần 12,5 tỷ đồng do xác định tiền sử dụng đất không đúng vị trí quy định tại bảng giá đất. Khu nhà liền kề trên khu phố sầm uất của Hà Nội. Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô không phải là chủ đầu tư Dự án tòa chung cư cao tầng NO-10 thuộc khu đô thị mới Dịch Vọng đã tự ý ký hợp đồng bán căn hộ chung cư cho khách hàng. 341 khách hàng mua căn hộ chung cư NO-10 khu đô thị mới Dịch Vọng đang được xem xét giải quyết để hoàn tất việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở sau nhiều năm mua nhà. Dự án khu nhà ở và công trình công cộng tại phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm) do Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nhà Hà Nội (Handi Resco) làm chủ đầu tư đã xây dựng, bán nhà khi chưa có quyết định giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nhiều dãy nhà biệt thự liền kề khu nhà ở vẫn đang bỏ hoang được tổng Thanh tra toàn diện. Dự án khu nhà ở và công trình công cộng nằm ở vị trí đắc địa trên mặt đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) đã vi phạm những quy định của pháp luật về đất đai và Luật Xây dựng.

