Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân ùn ùn trở lại sau nghỉ lễ

Ghi nhận vào lúc 17 giờ ngày 2/1, tại cửa ngõ phía Đông, khu vực trước cổng khu du lịch Suối Tiên (quận 9), ngã tư Vũng Tàu (Đồng Nai)… hàng ngàn người dân đã theo Quốc lộ 1 đổ về Thành phố Hồ Chí Minhsau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch.

Tại khu vực trạm 2 (Thủ Đức), lúc 16 giờ 30 cũng có rất nhiều xe máy đã theo đường Quốc lộ 1 và đường Xuyên Á đổ về bến xe miền Đông và vào trung tâm thành phố khiến khu vực xung quanh ngã tư đông đúc hơn ngày thường rất nhiều.

Khu vực cửa ngõ phía Đông chiều 2/1 đông xe máy theo Quốc lộ 1A về Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước cổng khu du lịch Suối Tiên, nơi được xem là bến đỗ của nhiều phương tiện, cũng trở nên nhộn nhịp hơn ngày thường, bởi nơi đây vẫn có nhiều ôtô khách cũng tranh thủ trả khách tại đây.

Tại các tuyến đường lân cận bến xe miền Đông như Quốc lộ 13, đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh do lượng xe khách về bến cùng với xe hợp đồng đi chơi lễ về đông nên gây ra cảnh ùn ứ ở cổng bến xe.

Khu vực trước cổng khu du lịch Suối Tiên vẫn có nhiều xe tranh thủ trả khách

Đại diện bến xe miền Đông cho biết trong những ngày lễ có khoảng 1.100 -1.400 xe khách, với khoảng 35.000 - 38.000 hành khách từ các tỉnh trở về bến xe. Tuy nhiên, do đã có kế hoạch chuẩn bị từ trước cho nên công tác đảm bảo trật tự và an ninh trong và ngoài bến được kiểm soát. Tình hình an toàn giao thông, giải tỏa ùn ứ trước cổng bến xe đã có lực lượng cảnh sát giao thông túc trực chốt chặn, bảo vệ bến xe và lực lượng dân phòng nên cảnh ùn ứ không xảy ra lâu.

Trong khi đó, tại khu vực cửa ngõ phía Tây trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Bình Chánh), hàng ngàn người từ các tỉnh miền Tây đổ về thành phố khiến một số đoạn bị ùn ứ, đặc biệt là ở các giao lộ.

Đoạn từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh đến vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân), dòng xe ken cứng và di chuyển với tốc độ chậm. Nhiều người đi xe máy từ các tỉnh miền Tây còn bồng bế theo con nhỏ, xách lỉnh kỉnh đồ đạc mệt mỏi di chuyển trong nắng nóng để trở lại Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân các tỉnh miền Tây kết thúc kì nghỉ lễ Dương lịch 2017 đi xe máy về lại thành phố

Ông Nguyễn Minh Tiến, trưởng phòng điều hành bến xe Miền Tây cho biết, bến xe đã có kế hoạch tổ chức phục vụ Tết Dương lịch 2017 trong 4 ngày (từ ngày 30/12/2016 đến 2/1/2017). Lượng hành khách đi lại bến xe này trong ngày 30/12 tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt từ 41.000 lượt hành khách và tăng lên 43.000 - 45.000 lượt vào ngày 31/12.

"Dịp Tết Dương lịch năm nay trùng với ngày chủ nhật nên thời gian nghỉ dài hơn năm trước, dẫn đến lượng người về quê, đi chơi lễ tăng cao. Bến xe đã tăng cường sân đỗ và lực lượng bảo vệ để giữ an ninh trật tự cũng như hướng dẫn hành khách đi xe buýt nhằm nhanh chóng giải tỏa để không gây ùn ứ", ông Tiến cho biết thêm.