Thanh niên chém đứt lìa cánh tay bạn gái ở Đà Nẵng

Do ghen tuông nên một thanh niên ở Đà Nẵng đã chém bạn gái đứt lìa tay ngay giữa phố.

Tối 25/12, lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ một thanh niên chém người dã man giữa phố rồi tự tử.

Sự việc xảy ra lúc 18h cùng ngày tại đường Tố Hữu (quận Cẩm Lệ). Nạn nhân là một cô gái tên Huyền (20 tuổi, quê ở Đà Nẵng). Còn nam thanh niên chưa được cơ quan chức năng tiết lộ danh tính.

Theo thông tin từ nhà chức trách, sau khi chém bạn gái đứt lìa tay, nam thanh niên tự tử. Mọi người phát hiện đã đưa cả hai người vào bệnh viện cấp cứu.

Lãnh đạo Bệnh viện Bệnh viện Tâm Trí (Đà Nẵng), xác nhận cô gái nhập viện lúc 18h30 phút với tình trạng huyết áp bị giảm, mất nhiều máu và có 7 vết thương.