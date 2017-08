Thai phụ tử vong sau khi nâng ngực: Do bệnh Lupus ban đỏ

Liên quan vụ thai phụ tử vong sau khi phẫu thuật nâng ngực tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, ngày 31/8, bác sỹ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Hội đồng chuyên môn do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thành lập đã kết luận bệnh nhân Sơn Bích Tuyền (22 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) tử vong do bệnh Lupus ban đỏ hệ thống bùng phát cấp tính. Theo bác sỹ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Hội đồng chuyên môn do Phó Giáo sư Lê Hành, Trưởng bộ môn Phẫu thuật tạo hình, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch làm Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên là các Phó Giáo sư, bác sỹ, chuyên gia đầu ngành về nội khoa, ngoại khoa, gây mê hồi sức, phẫu thuật thẩm mỹ, cơ xương khớp, sản phụ khoa của các Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trưng Vương, Viện Tim.

Nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Sơn Bích Tuyền được Hội đồng chuyên môn kết luận là do đợt bùng phát cấp tính của bệnh Lupus ban đỏ hệ thống tiềm ẩn trên bệnh nhân có thai 17 tuần nên không đáp ứng điều trị. Yếu tố góp phần thúc đẩy đợt bùng phát cấp tính của bệnh Lupus ban đỏ hệ thống là bệnh nhân có thai, phẫu thuật và sử dụng kháng sinh.

Hội đồng chuyên môn cũng cho rằng, trong quá trình phẫu thuật, phẫu thuật viên không có sai sót trong kỹ thuật đặt túi ngực. Tuy nhiên, đã không phát hiện bệnh nhân có thai mặc dù trong quá trình khai thác bệnh sử, khám thấy ngực bệnh nhân hơi căng, bác sỹ có hỏi bệnh nhân nhưng bệnh nhân và người nhà đều khẳng định bệnh nhân chưa có chồng, kinh nguyệt đều và sắp đến ngày có kinh nên bác sỹ đã loại trừ khả năng có thai.

Các chuyên gia là thành viên của Hội đồng cho rằng, về mặt chuyên môn, lời khai của bệnh nhân là để bác sỹ tham khảo nhưng bác sỹ vẫn cần phải khám toàn diện bệnh nhân trước khi ra y lệnh điều trị.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh phải rà soát, củng cố các quy trình chuyên môn, tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy trình liên quan đến phẫu thuật, đặc biệt quy trình tư vấn và thăm khám trước phẫu thuật.

Hội Phẫu thuật thẩm mỹ định kỳ phổ biến rút kinh nghiệm cho các hội viên về những sai sót chuyên môn và phổ biến các quy định của pháp luật. Các bệnh viện tăng cường triển khai và giám sát các hoạt động đảm bảo an toàn người bệnh theo các khuyến cáo mà Sở Y tế đã ban hành.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, vào giữa tháng 4/2017, bệnh nhân Sơn Bích Tuyền thực hiện phẫu thuật nâng ngực tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh. Khoảng 10 ngày sau khi phẫu thuật, ngực của chị Tuyền bị chảy dịch, có biểu hiện sốc nhiễm trùng nên chị Tuyền đã được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu.

Bệnh nhân sau đó tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Nhân Dân 115 trong tình trạng nguy kịch. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân mang thai khoảng 16 - 17 tuần trên nền bệnh Lupus ban đỏ hệ thống, bị suy hô hấp, tụt huyết áp, phải thở máy, lọc máu. Ngày 4/5, bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu và sau đó đã tử vong.