Tận thấy cây sộp lộc đỏ hàng chục năm tuổi cho trái chằng chịt

Chủ nhân của cây sộp lộc đỏ là anh Trần Văn Cường (thôn Bình Quý, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận). Cây đang được trưng bày bán tại khu vực gần quảng trường 16 tháng 4, TP.Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận). Anh Trần Văn Cường cho biết: “Cây này được tôi săn từ trên núi về sau đó chăm sóc, tạo dáng, cắt tỉa lại cho mát mắt”. Cây khoảng 60 năm tuổi, số lượng hàng ngàn quả, các quả cho ra chằng chịt rất đẹp. Theo anh Cường, cây ra quả hơn 10 ngày nay và hiện vẫn đang tiếp tục ra quả, quả còn non có màu trắng và khi già chuyển sang màu đỏ. Anh Cường chia sẻ, cây cảnh này chơi rất dễ, ít tốn công, không cần phân thuốc chỉ cần tưới nước và đến gần Tết tiến hành xuống lá thì sẽ cho ra quả. Trong vườn có 3 cây đã được anh bán hết với giá gần 10 triệu đồng cây, riêng cây sộp lộc đỏ này độc hơn nên sẽ bán giá cao. Anh đã mang cây sộp trưng bày vài ngày qua và có người đã hỏi mua với giá 12 triệu đồng nhưng anh không bán và dự tính bán giá khoảng 15 triệu đồng. Anh nói, cây sộp này có dáng độc, quả nhiều, sộp chơi rất lâu khoảng 2 tháng mới rụng quả. Do năm nay khan hiếm cây cảnh nên anh mới đem ra bán. Với dáng độc, lạ nên cây đang được nhiều khách đến xem. Cây dự tính bán giá 15 triệu đồng. Anh Nguyễn Kiên - một người đang xem cây sộp nhận xét, cây này nếu mua trưng bày trong nhà rất lý tưởng vì sẽ mang được may mắn, tài lộc cho gia đình. Đồng thời, cây sộp cũng thuộc cây tứ trụ sống lâu năm nhất được xem là cây thuộc hàng quý phái, sang trọng và đại diện cho trường thọ. Theo anh Kiên, cây có nhiều nhánh, lá đơn mọc so le nhau, cây thích hợp với đất giàu dinh dưỡng.

