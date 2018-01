Sự thật "sốc" sau video nam thanh niên mặc áo Grab cướp tài sản

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa làm rõ vụ việc nghi vấn nam thanh niên xịt hơi cay cướp tài sản trên địa bàn quận Cầu Giấy. Điều bất ngờ, sự thật vụ án hóa ra là màn kịch dàn dựng công phu như trong phim.

Trước đó, ngày 18/01, trên các trang mạng xã hội lan truyền đoạn clip một cô gái đang đứng thu tiền ở quầy thu ngân cửa hàng bán quần áo nằm trên phố Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ bị một nam thanh niên mặc áo Grab, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang cầm bình xịt hơi cay thẳng vào mặt. Đối tượng ngay sau đó vơ tiền, cầm luôn điện thoại nạn nhân và bỏ chạy.

Tiên tại cơ quan công an.

Công an phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) cho hay, đơn vị nhận được đơn trình báo của nạn nhân là chị Vương Thủy Tiên (26 tuổi, ở phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) - nhân viên bán quần áo tại cửa hàng trên. Thời gian xảy ra vụ việc là khoảng 14h ngày 18/1.

Trong đơn trình báo nạn nhân cho biết, mất một điện thoại Iphone và số tiền hơn 13 triệu là tiền bán quần áo của cửa hàng.

Video Tiên và Tùng dàn cảnh để cướp tài sản:

Tuy nhiên ngay khi vào cuộc, cơ quan công an đã thấy nhiều điểm bất thường, đặt ra nhiều nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xác định rất có khả năng đây chỉ là màn kịch của cặp đôi này nhằm biển thủ tiền của cửa hàng. Tập trung thu thập chứng cứ đã cho thấy những nhận định của lực lượng công an là có cơ sở.