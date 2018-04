Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải, nhiều người ngủ gục chờ check-in

4h sáng ngày 28/4, tại khu vực ga đi quốc nội, sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), hàng nghìn người ùn ùn đổ về đây để đi nghỉ lễ. Đây là ngày đầu tiên trong chuỗi bốn ngày nghỉ liên tiếp. Ngoài Tết Nguyên đán, đây là dịp nghỉ lễ kéo dài nhất trong năm nên nhiều người đã lên kế hoạch từ trước để tận dụng thời gian này. Các chuyến bay từ nửa đêm về sáng có mức giá rẻ hơn các chuyến bay ngày. Tại quầy làm thủ tục của một hãng hàng không, từng hàng dài hành khách chờ làm thủ tục. Vào dịp nghỉ lễ này, du lịch là lựa chọn khá phổ biến của người dân thành phố. Trong ảnh, một bé gái đã chuẩn bị sẵn nón để đi biển cùng mẹ. Tuy nhiên, thời gian di chuyển vào lúc sáng sớm khiến nhiều em không kịp thích nghi. Bên cạnh đó, thời gian chờ đợi làm thủ tục lâu do có quá nhiều người đổ về sân bay cùng một lúc, khiến cho nhiều người tỏ ra mệt mỏi. Thậm chí, ngay cả những người lớn cũng kiệt sức vì mất giấc ngủ và chờ đợi quá lâu. Trong khi đó, một số người chọn phương án tranh thủ lót dạ trong thời gian chờ đợi trước khi lên máy bay. Gia đình bốn người của anh Kiên và chị Ái (ngụ quận 12) đã có mặt tại sân bay từ 3h30 sáng. Tuy nhiên, đến hơn 4h, cả gia đình vẫn chưa đến lượt làm thủ tục. "Phía trước còn nhiều người quá, không biết đến bao giờ mới đến lượt của chúng tôi", chị Ái chia sẻ. Có chuyến bay đi về quê ở Hải Phòng vào lúc 6h nhưng ngay từ 3h30, hai mẹ con chị Nguyễn Duy Hương (ngụ quận 6) đã có mặt tại sân bay. "Theo kinh nghiệm các năm trước, tôi biết ngày lễ sẽ rất đông nên cố tình đi sớm nhưng vẫn phải chờ lâu quá", chị Hương cho biết. Không thể chờ đến lượt làm thủ tục check-in do có quá đông người xếp hàng, một hành khách đã được nhân viên hãng bay cho "vượt rào" khi chuyến bay đã sát giờ cất cánh. Tuy nhiên, một số người lại cố tình "vượt rào" ngay tại khu vực kiểm tra an ninh. Trong ảnh, một du khách nữ người Trung Quốc vượt qua một lần 3 hàng song song để chen lên trước. Trong những ngày này, các quầy làm thủ tục đều có thể check-in cho tất cả các chuyến bay, không chia theo khu vực như ngày thường.

