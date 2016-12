Quảng Ninh sẽ dừng vận chuyển than trên các tuyến quốc lộ

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp tục khẳng định quyết tâm về việc dừng vận chuyển than trên các tuyến Quốc lộ18A, 10A và đường 188 trên địa bàn từ năm 2017.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh điều này trong buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Đông Bắc và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan về “Công tác quản lý tài nguyên than, cát, đất sét, vật liệu xây dựng trên địa bàn” ngày 20/12.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu vận chuyển than bằng băng tải và phương tiện thủy.

Theo báo cáo của các ngành chức năng tỉnh Quảng Ninh, từ cuối tháng 7/2016 đến nay qua kiểm tra, phát hiện, xử lý 59 trường hợp nạo vét, vận chuyển, mua bán cát trái phép, thu giữ gần 4.000 m3 cát, xử lý vi phạm với tổng số tiền trên 800 triệu đồng, thu giữ 21 phương tiện; xử lý 2 trường hợp khai thác cát trái phép, thu giữ 12m3 cát nước mặn, xử lý vi phạm với tổng số tiền 24 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền và tước giấy phép khai thác khoáng sản 6 tháng đối với 4 đơn vị khai thác đá vôi trên địa bàn huyện Hoành Bồ; tạm dừng hoạt động khai thác sét, gạch, ngói của 2 đơn vị...

Một số vụ việc khai thác, vận chuyển, tập kết than trái phép đã được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Các lực lượng chức năng và địa phương đã tiến hành kiểm tra trên 719 lượt phương tiện, đã phát hiện xử lý 64 trường hợp vận chuyển, tập kết than trái phép, thu giữ trên 5.800 tấn than, xử lý vi phạm với tổng số tiền xử phạt trên 1 tỷ đồng, thu giữ 11 phương tiện.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh khẳng định, thời gian qua tỉnh đã làm tốt kiểm soát về khai thác than nên đã không còn điểm nóng về khai thác than trái phép trên địa bàn, nhưng kiểm soát về vận chuyển than chưa tốt, vẫn còn tình trạng lợi dụng việc vận chuyển trên các tuyến đường bộ để đưa than lậu sang các địa bàn khác tiêu thụ, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

“Kiên quyết đến 31/12/2016 không còn để xe than vận chuyển trên Quốc lộ 18A , 10A và đường 188 trên dịa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tức là không vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh Quảng Ninh chứ không phải là cấm vận chuyển trên địa bàn. Do vậy từ nay đến hết năm, các đơn vị ngành than bán than cho các chủ hộ trên địa bàn tỉnh và tỉnh ngoài phải điều chỉnh lại phương thức vận chuyển cũng như phương thức điều hành sản xuất”.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu, ngành than và Tổng Công ty Đông Bắc cần có kế hoạch vận chuyển than phù hợp, có lộ trình thay thế việc vận chuyển than bằng đường bộ như hiện nay bằng đường biển và bằng các băng tải. Song song với đó, ngành than phải quản lý chặt các mỏ khai thác, nhất là những khu vực giáp ranh; xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ vi phạm, đồng thời luân chuyển cán bộ giữa các đơn vị thành viên; tập trung xử lý dứt điểm dự án tại khu vực Đồi Chè, phường Cao Xanh, dự án di dời cảng Nam Cầu Trắng theo lộ trình cam kết với tỉnh; rà soát, có kế hoạch hoàn nguyên môi trường tại khai trường khai thác. Các địa phương tập trung rà soát các bến bãi tập kết than tại địa bàn, qua đó có biện pháp quản lý hiệu quả.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam – KTV cho biết: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị từ trước. Hiện nay, gần như không còn việc vận chuyển than bằng ô tô cắt qua hoặc trên Quốc lộ 18. Hiện còn 3 điểm đang giao cắt giữa đường sắt và Quốc lộ 18, còn một số lượng rất nhỏ vận chuyển than bằng đường ô tô cũng cắt ngang qua đường 18. Tới đây tất cả những vị trí này chúng tôi sẽ đầu tư băng tải hóa những tuyến này”.

Ngoài ra, đối với hoạt động khai thác cát, sỏi, đất, đá, sét, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, đây là trách nhiệm của tỉnh trong việc quản lý Nhà nước, do vậy các địa phương, sở, ngành liên quan cần rà soát lại các dự án đã được cấp phép, qua đó có biện pháp quản lý chặt chẽ. Những dự án nạo vét luồng lạch, tận thu sản phẩm thì cần phải cắm phao tiêu, biển báo, công khai thời gian hoạt động nạo vét để giám sát, kiểm soát. Những dự án khai thác sét, các địa phương, sở, ngành cần rà soát, tham mưu cho tỉnh rút ngắn thời gian khai thác, có lộ trình kết thúc sớm và triển khai hoàn nguyên môi trường. Thời gian tới không cấp thêm các dự án khai thác cát, đá, sét; rút ngắn thời hạn khai thác của các dự án này và tiến tới đóng cửa sớm, nhất là đối với những vùng có phát triển du lịch