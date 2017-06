Phê chuẩn tạm giam 8 bị can trong đường dây ma túy khủng

Viện KSND TP.HCM vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tam giam đối với 8 bị can trong đường dây ma túy lớn nhất Việt Nam.

Cụ thể,Viện KSND TPHCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 8 bị can thuộc đường dây ma túy lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay trong chuyên án 516E do Công an quận Bình Thạnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) phối hợp các đơn vị khác của Công an TPHCM triệt phá.

Đường dây ma túy do Hoàng béo cầm đầu bị đánh sập. Theo đó, 8 bị can bị khởi tố về hai tội “Sản xuất trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy” là Trần Ngọc Hiếu (tự Văn Kính Dương, còn gọi là “Hoàng béo”, SN 1981, đối tượng cầm đầu), Phạm Bảo Quân (SN 1983), Nguyễn Đức Kỳ Nam (SN 1970), Lê Hương Giang (SN 1988), Nguyễn Đắc Huy (SN 1988), Nguyễn Thu Huyền (SN 1988), Nguyễn Bá Thành (SN 1974), Vũ Hoàng Anh Ngọc (SN 1994). Ngoài 8 bị can này, các nghi can liên quan khác cũng đang được Công an TP. HCM điều tra, xử lý làm rõ.



Sau 1 năm trời bí mật theo dõi, tháng 4/2017, Công an TP.HCM, Công an Q. Bình Thạnh… đã cất mẻ lưới lớn bắt gọn đường dây ma túy do “Hoàng béo” cầm đầu.

Công an đã thu giữ 12.750 viên thuốc lắc (tương đương 3,7kg), 220kg ma túy tổng hợp, gần 2,5 tấn tiền chất và hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp cùng nhiều phương tiện, dụng cụ khác có liên quan dùng để sản xuất ma túy; kê biên tài sản gồm hơn 10 tỷ đồng, 8 xe ô tô (trong đó có 1 xe trị giá khoảng 20 tỷ đồng), 3 căn nhà trị giá khoảng 15 tỷ đồng, 2ha đất trồng cao su.