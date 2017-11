Ôtô gây tai nạn kinh hoàng, 2 người trên xe ba gác thương vong

Đến gần 17h chiều nay (26/11), các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 2, TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra xử lý nguyên nhân vụ tai nạn giao thông kinh hoàng làm 1 người chết, 2 người bị thương. Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng do xe bán tải gây ra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, anh Lê Đức D. điều khiển ôtô bán tải BKS 51D-069... lưu thông trên đường Đỗ Xuân Hợp (hướng từ quận 2 về quận 9). Khi vừa qua khỏi cầu vượt đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây vài trăm mét (thuộc địa bàn quận 2), bất ngờ một chiếc xe máy từ phía trong khu dân cư chạy ra. Hiện trường vụ tai nạn làm 1 người chết tại chỗ

Theo anh D., do quá bất ngờ, anh đánh lái sang trái đường để tránh nhưng đã tông trực diện vào xe ba gác máy từ hướng ngược lại lao đến. Cú tông kinh hoàng hất cả 2 phương tiện vào lề đường, phụ xe ba gác dính chặt trong đống đổ nát, tử vong tại chỗ; riêng người lái xe ba gác và anh D. bị thương, được người dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu.



Ngay sau khi xảy ra tai nạn, CSGT quận 2 phối hợp với Công an địa phương tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra xử lý vụ việc.

Đến gần 17h chiều nay (26/11), các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 2, TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra xử lý nguyên nhân vụ tai nạn giao thông kinh hoàng làm 1 người chết, 2 người bị thương. Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng do xe bán tải gây ra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, anh Lê Đức D. điều khiển ôtô bán tải BKS 51D-069... lưu thông trên đường Đỗ Xuân Hợp (hướng từ quận 2 về quận 9). Khi vừa qua khỏi cầu vượt đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây vài trăm mét (thuộc địa bàn quận 2), bất ngờ một chiếc xe máy từ phía trong khu dân cư chạy ra. Hiện trường vụ tai nạn làm 1 người chết tại chỗ

Theo anh D., do quá bất ngờ, anh đánh lái sang trái đường để tránh nhưng đã tông trực diện vào xe ba gác máy từ hướng ngược lại lao đến. Cú tông kinh hoàng hất cả 2 phương tiện vào lề đường, phụ xe ba gác dính chặt trong đống đổ nát, tử vong tại chỗ; riêng người lái xe ba gác và anh D. bị thương, được người dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu.



Ngay sau khi xảy ra tai nạn, CSGT quận 2 phối hợp với Công an địa phương tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra xử lý vụ việc.