Nữ quái chuyên dùng chiêu gây mê để cướp tài sản

Theo hồ sơ Công an, để có nhiều tiền tiêu xài, Hồng đã đến các tiệm thuốc tây mua thuốc ngủ với liều lượng cao rồi đến Bệnh viện Đa khoa Dầu Giây, huyện Thống Nhất tìm người có mang theo nhiều tài sản, tiếp cận, làm quen sau đó bỏ thuốc ngủ vào thức ăn, nước uống để gây mê nhằm cướp tài sản.



Vào khoảng 7h sáng 6-10-2016, Hồng điều khiển xe môtô BKS 60Z1-9207 mang theo 2 bịch bún có tẩm thuốc ngủ đến gia đình ông Ng. Đ. L. (75 tuổi) và bà Ng. Th. V. (69 tuổi, đều ngụ ấp Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2, Thống Nhất).

Cơ quan CSĐT lấy lời khai đối tượng Trần Thị Hồng. Lúc này trong nhà chỉ có hai ông bà ở nhà, Hồng đã tiếp cận và nói với ông bà là chị Ng. Th. X. Tr. (con gái ông bà) hiện đang buôn bán tại chợ Dốc Mơ có mua đồ ăn sáng gửi mang về giùm.



Tin lời Hồng (vì trước đây chị Tr. cũng thường hay nhờ người quen mang đồ ăn sáng về cho bố mẹ nên ông bà đã nhận và sử dụng). Ngay sau khi ăn, cả hai ông bà đã bị hôn mê. Hồng đã lục lọi trong nhà lấy đi 15 triệu đồng, 2 đôi bông tai, 1 nhẫn vàng 18K rồi nhanh chân tẩu thoát.

Chiều 8/12/2016, bà Vũ Thị Phượng (70 tuổi), ngụ ấp Nam Sơn, xã Quang Trung, đến Bệnh viện Đa khoa Dầu Giây khám bệnh. Trong lúc bà Phượng ngồi chờ khám bệnh thì Hồng đến bắt chuyện làm quen rồi ngỏ ý khi khám xong sẽ cho bà Phượng đi nhờ xe về nhà.

Đến khoảng 15h15' cùng ngày, sau khi khám bệnh xong, Hồng điều khiển xe máy BKS 60B7-088.94 chở bà Phượng ghé vào một quán nước ven QL20 thuộc ấp Nguyễn Thái Học, xã Bàu Hàm 2 uống nước.

Tại đây, Hồng đã lén bỏ gói thuốc ngủ vào ly đá và 1 chai sữa đưa cho bà Phượng uống. Một lúc sau bà Phượng bất tỉnh, Hồng lột lấy 1 sợi dây chuyền vàng 18K, 1 đôi bông tai vàng 18K, 1 chiếc nhẫn vàng 18K (trọng lượng 2 chỉ) và 350 ngàn đồng. Hồng đem bán số vàng trên được hơn 4 triệu đồng

Với thủ đoạn cướp tài sản trên, ngày 1-11 và 10-12-2016, Hồng còn thực hiện trót lọt 2 vụ cướp tài sản trên địa bàn xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, chiếm đoạt 2 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai, 3 chiếc nhẫn vàng 18K và 1,4 triệu đồng. Số tài sản trên Hồng đem bán được hơn 7 triệu đồng và tiêu xài hết

Ngày 16-12-2016, Hồng tiếp tục đến Bệnh viện Đa khoa Dầu Giây với mục đích tìm người dân đến khám bệnh có mang theo vàng, tiền để dùng thuốc gây mê nhằm cướp tài sản.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Hồng phát hiện bà H. Tr. L. C. (54 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) có đeo dây chuyền vàng nên lân la đến làm quen và được biết bà C. nhà ở xã Quang Trung nên ngỏ ý chở bà C. về nhà sau khi khám bệnh xong.

Do tin tưởng nên bà C. đồng ý đi nhờ xe của Hồng. Trên đường đi, Hồng đưa bà C. vào quán nước ven QL20 để uống nước nhằm đánh thuốc gây mê cướp tài sản nhưng bà C. cảnh giác không uống và hành vi cướp tài sản của Hồng bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.