Nữ cảnh sát trông xe miễn phí ở Phủ Tây Hồ

Điểm trông xe miễn phí cho người dân đến lễ cầu an, nằm bên khu đất trống rộng hàng nghìn m2 chạy dọc lối vào Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội). Hoạt động từ dịp Tết Bình Thân 2016, điểm trông xe nhận được sự đồng tình ủng hộ của khách thập phương. Dịp Tết năm nay, nơi này dự kiến mở cửa từ 30 Tết đến mùng 6 tháng Giêng. Phương tiện ra vào bãi gửi xe được phân làn bằng barie để tránh ùn tắc. Theo ghi nhận của phóng viên sáng 29/1 (mùng 2 Tết), người dân ra vào bãi gửi xe máy khá dễ dàng. "Tôi an tâm hơn khi gửi xe trong bãi được trông giữ quy củ, có công an bảo vệ" - chị Hà (ở quận Thanh Xuân) chia sẻ. Bãi xe hoạt động từ 7h30 đến 20h30 hàng ngày với lực lượng nòng cốt đảm nhận việc trông giữ, ghi - soát vé xe là đoàn viên thanh niên quận Tây Hồ, trong đó có 12 cán bộ chiến sĩ công an, chia 3 ca/ngày. Bãi trông xe miễn phí rộng hàng nghìn m2 được phân thành nhiều ô nhỏ. Trong ảnh là ô trông giữ gần lối vào Phủ Tây Hồ nhất. 10h30 ngày 29/1 (mùng 2 Tết), khi bãi giữ xe gần Phủ lấp đầy phương tiện, cảnh sát dùng barie điều hướng dòng xe sang điểm tập kết bên cạnh. Trong khi nam cảnh sát ứng trực bên trong bãi xe, các nữ chiến sĩ soát vé phía ngoài. Họ luôn nở nụ cười. Ca sáng bắt đầu từ 7h30 đến 11h30, sau đó họ được các đồng đội khác tới đổi trực. Trao đổi với Zing.vn, đại úy Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đoàn thanh niên, Đội phó đội Tham mưu Công an quận Tây Hồ, cho biết trong ngày mùng 1 Tết Đinh Dậu bãi xe tiếp nhận hơn 14.000 xe máy, 3.000 ôtô. "Dự kiến ngày mùng 2, lượng phương tiện gửi tương đương hôm qua" - đại úy Thanh nói. Dù là điểm gửi xe miễn phí nhưng nhiều người dân vẫn gửi tiền vào "Hòm tùy tâm" để ủng hộ lực lượng làm nhiệm vụ.

Điểm trông xe miễn phí cho người dân đến lễ cầu an, nằm bên khu đất trống rộng hàng nghìn m2 chạy dọc lối vào Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội). Hoạt động từ dịp Tết Bình Thân 2016, điểm trông xe nhận được sự đồng tình ủng hộ của khách thập phương. Dịp Tết năm nay, nơi này dự kiến mở cửa từ 30 Tết đến mùng 6 tháng Giêng. Phương tiện ra vào bãi gửi xe được phân làn bằng barie để tránh ùn tắc. Theo ghi nhận của phóng viên sáng 29/1 (mùng 2 Tết), người dân ra vào bãi gửi xe máy khá dễ dàng. "Tôi an tâm hơn khi gửi xe trong bãi được trông giữ quy củ, có công an bảo vệ" - chị Hà (ở quận Thanh Xuân) chia sẻ. Bãi xe hoạt động từ 7h30 đến 20h30 hàng ngày với lực lượng nòng cốt đảm nhận việc trông giữ, ghi - soát vé xe là đoàn viên thanh niên quận Tây Hồ, trong đó có 12 cán bộ chiến sĩ công an, chia 3 ca/ngày. Bãi trông xe miễn phí rộng hàng nghìn m2 được phân thành nhiều ô nhỏ. Trong ảnh là ô trông giữ gần lối vào Phủ Tây Hồ nhất. 10h30 ngày 29/1 (mùng 2 Tết), khi bãi giữ xe gần Phủ lấp đầy phương tiện, cảnh sát dùng barie điều hướng dòng xe sang điểm tập kết bên cạnh. Trong khi nam cảnh sát ứng trực bên trong bãi xe, các nữ chiến sĩ soát vé phía ngoài . Họ luôn nở nụ cười. Ca sáng bắt đầu từ 7h30 đến 11h30, sau đó họ được các đồng đội khác tới đổi trực. Trao đổi với Zing.vn, đại úy Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đoàn thanh niên, Đội phó đội Tham mưu Công an quận Tây Hồ, cho biết trong ngày mùng 1 Tết Đinh Dậu bãi xe tiếp nhận hơn 14.000 xe máy, 3.000 ôtô. "Dự kiến ngày mùng 2, lượng phương tiện gửi tương đương hôm qua" - đại úy Thanh nói. Dù là điểm gửi xe miễn phí nhưng nhiều người dân vẫn gửi tiền vào "Hòm tùy tâm" để ủng hộ lực lượng làm nhiệm vụ.