Những vụ tai nạn lao động kinh hoàng nhất năm 2016

Đầu năm 2016, dư luận bàng hoàng khi một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại mỏ đá do doanh nghiệp Tuấn Hùng, ở xã Yên Lâm (Yên Định, Thanh Hóa) khai thác, khiến 8 công nhân tử vong. Nguồn ảnh: Zing. Khi vụ tai nạn xảy ra, cả trăm khối đá từ trên núi cao đổ xuống, đè bẹp nhóm công nhân bên dưới. 8 người tử nạn, trong đó hai thi thể mắc kẹt suốt nhiều giờ mới có thể đưa ra ngoài. Trong 8 công nhân thiệt mạng do sập mỏ đá có tới 6 người hầu hết gia cảnh nghèo khó, phải bán sức lao động cực nhọc để mưu sinh qua ngày. Hàng trăm cán bộ, lực lượng cứu hộ đã được huy động tham gia cứu nạn. Nguồn ảnh: Zing. Cũng trong thời điểm đầu năm 2016, địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ ngạt khí lò vôi khiến 9 người thương vong. Vụ việc xảy ra khi một nhóm công nhân gồm 9 người tiến hành xếp than, đá để chuẩn bị nung vôi; trong khi đó, ở dưới lò, một số người tiến hành nhóm lửa. Hậu quả khiến 8 người tử vong và 1 người bị thương nặng. Ảnh lò vôi - nơi xảy ra tai nạn lao động đáng tiếc cướp đi sinh mạng của 8 người. Nguồn ảnh: Lao động. Nguyên nhân của vụ tai nạn lao động tại lò nung vôi xảy ra ở xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa khiến 8 người chết và 1 người bị thương nặng có thể là do các nạn nhân bị ngộ độc khí CO. Nguồn ảnh: Đại đoàn kết. Tối ngày 9/1, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại cầu Suối Quanh, bản Tà Pán, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa. Khi các công nhân đang tiến hành thi công cầu thì xảy ra sập giàn giáo khiến 4 người tử vong. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ. UBND tỉnh Thanh Hóa có thông báo kết luận kết quả điều tra nguyên nhân vụ sập hệ đà giáo tại công trình cầu Suối Quanh, huyện Quan Hóa làm 4 người tử vong. Theo đó, nguyên nhân dẫn đến sự cố sập hệ đà giáo trong quá trình thử tải để thi công công trình là do quá trình chất tải lệch tâm, kết hợp với hiện tượng trượt chân hệ đà giáo trên bệ trụ tạm (hệ quả của quá trình chất tải lệch tâm). Ảnh do độc giả cung cấp. Ngày 2/7, tại một khai trường khai thác than Quảng Ninh đã xảy ra vụ nổ khí metan làm 4 công nhân thiệt mạng. Hình ảnh lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ nổ. Nguồn ảnh: Dân Việt. Hồi tháng 9/2016, một vụ nổ đã xảy ra ở công trường khai thác 3, Công ty Than Khe Chàm. Tai nạn ở độ sâu -250 m, dài hơn 2 km, làm 14 công nhân khai thác than bị thương. Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Vietnamnet. Ngày 30/10, tại cơ sở sản xuất gion xuất khẩu của gia đình anh Tạ Duy Anh ở thôn Quan Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã xảy ra một vụ nổ nồi hơi khiến 15 người thương vong. Nguồn ảnh: Zing. Vụ nổ đã phá sập toàn bộ ngôi nhà xây, lợp mái tôn và ngói, có diện tích trên 100m2 là xưởng chế biến gion. Bình hơi bị nổ, nặng hơn một tấn bay qua nhiều nóc nhà, rơi xuống bãi đất. Số công nhân người tử nạn và bị thương nặng làm việc gần lò hơi. Những người may mắn sống sót chủ yếu thuộc nhóm rửa gion biển ở phía cuối nhà xưởng. Những người này bị ù tai, tức ngực. Một số khác bị mảnh vỡ văng trúng mặt, đầu. Sau vụ tai nạn, 4 người thiệt mạng. Nguồn ảnh: Zing. Đây không phải lần đầu các vụ nổ lò hơi cướp đi sinh mạng của nhiều người. Đầu tháng 11, một vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu Thái Nguyên (tổ 15, phường Quan Triều, T.P Thái Nguyên), khiến 2 người chết, 6 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ lò hơi trong quá trình sản xuất cột điện bê tông. Nguồn ảnh: Công an nhân dân. Vụ nổ khiến một phần mái và tường của nhà xưởng bị hư hỏng, các cột bê tông bị bẻ gẫy. Lực nổ cũng khiến đất đá, vật liệu, bê tông và phụ kiện của lò hơi bị thổi tung, văng xa hàng chục mét, làm ảnh hưởng đến công trình của các hộ dân liền kề nhà máy. Nguồn ảnh: Công an nhân dân.

