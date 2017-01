Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc tuần qua (8-14/1)

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra ở Km 89+900 trên Quốc lộ 10 (đoạn qua địa phận xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) hôm 10/1 khi xe tải tông vào phía sau xe bồn đã khiến vợ tài xế xe tải tử vong, kẹt cứng ở cabin trong khi tài xế xe bồn cũng tử vong tại chỗ. Sau cú va chạm, xe container và xe tải bị hư hỏng nghiêm trọng. Quốc lộ 10 qua địa điểm xảy ra tai nạn bị ùn ứ, ách tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện qua đây nhiều và người dân hiếu kỳ đứng lại xem. Nguồn ảnh: Người lao động. Hôm 10/1, xe khách loại 54 chỗ mang biển kiểm soát TP HCM đang lưu thông hướng vào trung tâm TP Bà Rịa đã đâm vào phía sau thùng xe container của xe đầu kéo đang chạy trên đường Phạm Hùng. Xe khách ngay lúc đó mất lái, đâm vào một ngôi nhà trên đường Phạm Hùng. Tài xế xe khách mắc kẹt trong buồng lái, bị thương nặng ở chân. Trong khi một hành khách trên xe bị chấn thương ở vùng cổ phải nhập viện cấp cứu. Một phần tường ngôi nhà bị đổ sập. Nguồn ảnh: Gia đình VN. Một tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào đêm ngày 11/1, tại đường ĐT 743 (tại phường Dĩ An, thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương) khiến một người đi đường tử vong. Một nam công nhân đang trên đường từ chỗ làm về nhà bị xe container cán qua người tử vong tại chỗ. Nguồn ảnh: Pháp Luật TP HCM . Khoảng 12h ngày 11/1, tại xóm 4, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo bạn gái đã đâm trực diện vào một xe máy do hai học sinh cấp 3 điều khiển ngược chiều. Cú đâm mạnh khiến 4 người ngã văng ra đường, trong đó một nữ sinh tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bị thương nặng. 2 chiếc xe hư hỏng nặng. Nguồn ảnh: Giao thông. Khoảng 13 giờ ngày 12/1, xe tải mang BKS 51C-36149 lưu thông trên đường Quang Trung, hướng từ cầu chợ Cầu về chợ Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp, TP HCM thì va chạm với một xe máy đi cùng chiều. Cú va chạm khiến cô gái điều khiển xe máy ngã xuống đường và bị cuốn vào gầm xe, kéo lê khoảng 20 m. Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguồn ảnh: Người lao động. Vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra vào khoảng 7h00 sáng 12/1, khi xe máy BKS: 63K9 - 5167 do người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển chở con gái học lớp 11 chạy băng qua đường trên đường Trường Chinh đoạn trước chợ Lạc Quang (phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP HCM) va chạm với xe buýt. Chiếc xe máy bị kéo lê gần 20m, vỡ nát. Hai cha con trên chiếc xe máy bị thương rất nặng được chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguồn ảnh: An toàn giao thông. Cũng trong ngày 12/1, tại km17+000 cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thuộc địa phận xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, chiếc xe ô tô 16 chỗ bất ngờ đâm vào chiếc taxi đi phía trước. Cú tông cực mạnh khiến chiếc taxi lật ngửa giữa đường cao tốc. Vụ tai nạn khiến nhiều người trên cả hai xe bị thương. Nguồn ảnh: Giao thông. Ngày 12/1, một người đàn ông 50 tuổi (quê ở Quảng Nam) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng thị trấn Dùng - cầu Rộ đã đâm vào đuôi chiếc xe tải đang đỗ bên đường và mắc kẹt sau đuôi xe. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân văng ra đường, bất tỉnh. Dù được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện song người đàn ông đã không qua khỏi. Nguồn ảnh: Huy Thư. 15h ngày 12/1, trên đường Lê Hồng Phong, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong. Nguyên nhân tai nạn do tài xế ôtô qua ngã tư không quan sát nên va chạm với người đi xe máy, khiến người điều khiển tử vong tại chỗ. Nguồn ảnh: Zing.

