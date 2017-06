Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc tuần qua (11-17/6)

Vụ tai nạn giao thông xảy ra hôm 16/6 đã khiến một cô gái trẻ tử vong. Thông tin cho hay, khoảng 11h, trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), cô gái tên tên Ng. (SN 1994, quê ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đang điều khiển xe đạp điện di chuyển thì va chạm với xe bồn mang BKS 34C - 168.15. Cú va chạm khiến nạn nhân Ng. bị cuốn vào gầm xe bồn, chiếc xe sau đó đã cán cô gái trẻ tử vong tại chỗ. Chiếc xe đạp điện bị cuốn vào gầm xe bồn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Ảnh: Infonet. Sáng 15/6, tại vòng xoay đường Trần Huỳnh rẽ vào đường Bà Huyện Thanh Quan (thuộc phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) xảy ra tai nạn giao thông giữa xe tải và xe buýt làm 4 người bị thương, phải nhập viện điều trị. Ảnh: TTXVN. Thông tin trên báo Giao Thông cho hay, chiếc xe buýt đang chở công nhân (khoảng trên 10 người) đi làm tại một doanh nghiệp thuộc địa bàn huyện Hòa Bình (Bạc Liêu), sau khi tai nạn xảy ra một số người do quá hoảng sợ đã bỏ về, không đi làm nữa. Tại hiện trường, chiếc xe tải bị móp méo phần hông, còn phần đầu của chiếc xe buýt bị biến dạng. Ảnh: Giao Thông. Hôm 14/6, một vụtai nạn giao thông nghiêm trọnglàm hai người tử vong xảy ra tại dốc cầu Phú Mỹ, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM. Xe đầu kéo mang biển số TP HCM lưu thông từ hướng từ quận 7 sang quận 2. Khi vừa đổ dốc cầu Phú Mỹ khoảng vài chục mét, chiếc xe đầu kéo bất ngờ lao sang làn đường xe máy và tông trực diện hai xe máy của hai người đàn ông khiến các nạn nhân bị kéo lê. Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi lao vào bãi đất trống bên đường. Vụ tai nạn làm một người đàn ông khoảng 40 tuổi tử vongtại chỗ, nằm kẹt dưới gầm xe đầu kéo. Nạn nhân còn lại bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Thông tin trên Zing đăng tải, khoảng 12h ngày 13/6, xe tải chở trái cây mang biển kiểm số tỉnh Tiền Giang chạy trên quốc lộ 1A (tuyến tránh TP Hà Tĩnh) theo hướng nam - bắc, đến ngã tư đoạn qua xã Thạch Thanh (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), xe va chạm với xe tải chở đất mang biển số Hà Tĩnh, do tài xế Đặng Hữu Trung (24 tuổi, trú xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà) điều khiển. Ảnh: Zing. Cú tông mạnh khiến xe tải chở hoa quả lật nghiêng, hàng chục tấn trái cây đựng trong các thùng xốp văng ra khỏi thùng, tràn ra lề đường. Ôtô tải chở đất hư hỏng nặng, đứt lìa phần đầu khỏi thân xe. Tài xế bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Ảnh người dân giúp thu nhặt hoa quả bị đổ ra đường sau vụ tai nạn. Ảnh: Zing. Cũng trong ngày 13/6, trên đường Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) xảy ra vụ ô tô đâm liên hoàn khiến nhiều người bị thương nặng phải nhập viện. Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, chiếc ô tô nhãn hiệu Fortuner mang BKS là 29A-679.85 di chuyển theo hướng Đại Cồ Việt ra Trần Khát Chân với tốc độ cao. Tuy nhiên, khi xe đi đến đoạn đường đối diện số nhà 192 Trần Khát Chân thì bất ngờ đâm vào một chiếc xe đạp điện. Hai mẹ con trên chiếc xe đạp điện bị thương nặng phải đưa đi viện. Tại hiện trường, xe đạp điện bị chiếc xe ô tô đâm văng cách xa khoảng 10m. Tiếp đó, chiếc Fortuner còn đâm vào đuôi của taxi mang BKS 30A-948.19 khi xe đang đỗ bên vệ đường, rồi đẩy taxi đi một đoạn lên dải phân cách cứng giữa đường mới chịu dừng lại.

