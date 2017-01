Những vụ gây án bi hài nhất năm 2016

Tên cướp sa lưới công an vì nữ nạn nhân... quá đẹp

Chiều 19/3, Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết đã bắt đối tượng Dương Cao Kỳ (25 tuổi, ngụ thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi) vì hành vi cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, đối tượng Dương Cao Kỳ chuyên thực hiện các vụ cướp giật tài sản người đi đường, nạn nhân là những phụ nữ mang theo túi xách.

Dương Cao Kỳ.

Vụ cướp gần đây nhất, đối tượng Kỳ điều khiển xe máy đến đoạn quốc lộ 1A thuộc xã Bình Long (huyện Bình Sơn), phát hiện “con mồi” là chị Đặng Thị Lan (48 tuổi, ngụ tổ dân phố 5, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) và chị Nguyễn Thị Ti Cô (24 tuổi, ngụ thôn An Châu, xã Bình Thới, huyện Bình Sơn).

Lợi dụng đoạn đường vắng người qua lại, đối tượng Kỳ áp sát giật túi xách của nạn nhân trót lọt.

Trong túi xách gồm có tiền mặt, giấy tờ tùy thân và 1 chiếc điện thoại iPhone 6. Sau khi mở điện thoại của chị Nguyễn Thị Ti Cô, tên cướp xiêu lòng trước vẻ đẹp của chị Cô và tán tỉnh nạn nhân.

Xác định đối tượng tán tỉnh mình chính là tên cướp, chị Cô trình báo sự việc đến cơ quan điều tra Công an huyện Bình Sơn.

Tiếp đến, tên Kỳ đề nghị gặp mặt chị Cô và hứa trả lại giấy tờ cùng điện thoại. Chị Cô đồng ý gặp và có lực lượng công an bí mật bám sát.

Cuộc hẹn lần đầu ở rừng keo, đối tượng Kỳ không xuất hiện và hẹn lần sau. Đến lần thứ 2, tên cướp tiếp tục hẹn ở nơi hoang vắng, khi chị Cô đến địa điểm theo yêu cầu, đối tượng gọi điện yêu cầu chị Cô di chuyển nhiều lần đến nơi khác.

Trải qua 3 giờ đồng hồ thay đổi địa điểm liên tục, lúc này đối tượng Dương Cao Kỳ bắt đầu lộ diện.

Ngay lập tức, cơ quan điều tra ập vào vây bắt đối tượng. Tại Công an huyện Bình Sơn, đối tượng Kỳ khai nhận đã thực hiện trót lọt 7 vụ cướp ở địa bàn huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và TP.Quảng Ngãi để lấy tiền tiêu xài.

Cướp điện thoại xong quay lại "đòi" mật khẩu

Khoảng 19h ngày 28/7, Vũ Duy Kiệt (16 tuổi) điều khiển xe máy, chở Đinh Oanh Sáng (17 tuổi, cùng ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) chạy trên đường D2 thuộc khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú (Bình Phước). Thấy chị Lan cùng hai cháu nhỏ đang đi bộ, trên tay chị Lan đang sử dụng điện thoại di động Sony Z3 nên Kiệt điều khiển xe áp sát để Sáng dùng dao tự chế dài 75cm khống chế buộc chị Lan giao điện thoại cho Sáng.

Hai bị can trong vụ cướp điện thoại xong quay lại xin mật khẩu. Ảnh: Công an TP HCM

Sau khi bỏ đi ra đường lớn, do không mở được điện thoại nên Kiệt và Sáng tiếp tục quay lại hù dọa, buộc chị Lan cung cấp mật khẩu điện thoại. Gây án xong, Kiệt và Sáng đem điện thoại đi bán được hơn 1 triệu đồng để tiêu xài.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đồng Phú tổ chức điều tra xác minh. Qua sàng lọc thấy nổi lên Kiệt và Sáng có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức xác minh. Biết bị lộ, chiều 20/8, hai đối tượng trên đã ra Công an huyện Đồng Phú để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trộm bị bắt vì... ngủ quên trong tủ quần áo

Khoảng 3h ngày 26/10 vừa qua tại phố Đội Cấn (Hà Nội), khi trèo cột điện đột nhập một ngôi nhà, Vũ Huỳnh Cương đã chui vào tủ quần áo tại tum tầng 3 để ẩn náu rồi ngủ quên.

Trời sáng, bị gia chủ 71 tuổi mở tủ phát hiện, tên trộm này vùng dậy cầm búa đinh đuổi đánh. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của mẹ, con trai bà lão chạy từ tầng một lên, tay cầm chiếc lưỡi xẻng. Chống trả quyết liệt, Cương chạy xuống tầng một hòng thoát thân nhưng cửa khóa không ra được và lập tức vớ con dao trong bếp giơ lên dọa.

Đối tượng Cương tại cơ quan công an.

Để cứu mẹ, người con "thương lượng" để tên trộm dừng tay và ném chìa khóa cho tự mở cửa bỏ trốn... Lần theo thông tin tên trộm bị thương, trong ngày 26/10, Công an quận Ba Đình đã bắt được Cương ngay khi nghi can vừa bước ra từ một phòng khám tại khu vực ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên.

Tên cướp quay lại trả tài sản cho nữ nạn nhân

Theo lời kể của chị N.T.N.L (37 tuổi, ngụ chung cư 331 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP HCM) khoảng 12h ngày 12/12, trong lúc từ nhà ra cổng chung cư mở cửa xe ô tô đưa con đi học, bất ngờ một nam thanh niên chạy xe máy ngược chiều áp sát, giật túi xách chị L đang đeo chéo trên người.

Cú giật mạnh khiến chị L ngã nhoài ra đường, người trầy xước nhẹ. Dây túi xách bị đứt và tên cướp cầm lấy lao lên xe máy phóng chạy, mất hút.

Theo chị L toàn bộ tài sản trong túi xách gồm tiền mặt, điện thoại, thẻ ATM, chứng minh thư… bị cướp lấy đi tất cả.

“Tên cướp giật túi xách ra tay rất nhanh và táo tợn. Theo quán tính, tôi vung tay giật lại thì bị kéo theo khiến người ngã ra đường. Dây túi xách bị đứt và tên cướp lấy đi. Lúc đó tôi chỉ biết la hét trong vô vọng. Điều đáng nói, tên cướp chỉ đi một mình và trụ sở công an phường cũng ở ngay bên cạnh”, chị L kể.

Do có việc gấp, chị L tiếp tục đưa con đến trường và quay lại Công an P.1 (Q.4) cạnh chung cư đang ở để trình báo vụ việc. Tuy nhiên, rất bất ngờ khi cùng công an đến cổng chung cư, thì anh bảo vệ đưa lại nguyên túi xách bị giật lúc nãy cho chị. Toàn bộ tài sản trong túi còn nguyên, không bị mở xem hay lấy đi bất kỳ thứ gì.

Khi nhận lại tài sản, chị L cho biết mình như người "chết đi sống lại", thật hạnh phúc khi đưa công an kiểm tra thì mọi thứ còn nguyên, cũng may chỉ bị trầy xước nhẹ, trong cái xui cũng có cái may.

Giả làm "anh hùng cứu mỹ nhân" để... níu tình

Ngày 19/12, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tạm giữ Nguyễn Vũ Bảo Ân (23 tuổi), Nguyễn Vũ Thanh Nhân (em trai Ân) cùng nam thanh niên khác để điều tra hành vi Bắt cóc.

Theo điều tra, Ân và chị Hương (TP.Đà Lạt) có quan hệ tình cảm được 3 năm nhưng gần đây đã chia tay. Muốn níu kéo tình cảm, Ân bàn với em trai và người bạn bắt cóc cô này.

Ân (bìa phải) cùng hai đồng phạm bị bắt. Ảnh: Khánh Hương

Ba hôm trước, Ân dùng Facebook hỏi mua tranh của chị Hương và hẹn giao tại địa điểm vắng trên đường vào hồ Tuyền Lâm, TP.Đà Lạt.

Khi chị Hương tới, người bạn của Ân ra nhận tranh. Cùng lúc, hai anh em Ân từ sau bịt miệng, dùng bao trùm mặt và đẩy cô gái lên xe 7 chỗ chở đến khu vực vắng trên đèo Khánh Vĩnh. Trên đường đi, chúng lục túi lấy hai điện thoại cùng 400.000 đồng của nạn nhân.

Tại chòi bạt đã dựng sẵn, chúng dùng dây kẽm trói nạn nhân, vờ gọi điện cho Ân thông báo đã bắt cóc chị Hương, đòi tiền chuộc. Lúc sau, Ân xuất hiện giả đánh nhau với hai đồng phạm. Khi hai người này bỏ chạy, anh ta đưa chị Hương về nhà.

Khi bình tĩnh trở lại, nạn nhân nghi ngờ bạn trai cũ dàn cảnh bắt cóc nên báo cảnh sát. Bị mời lên làm việc, cả ba tên đã thừa nhận hành vi phạm tội.