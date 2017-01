Những sự kiện nóng hầm hập dư luận tuần qua (2-8/1)

"Ngày 4/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Thủ tướng đã chuyển lời mời thăm Việt Nam nhân dịp hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)", Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định trong cuộc gặp gỡ báo chí đầu năm 2017. Một trong những sự kiện được dư luận quan tâm tuần qua đó là buổi tổ chức lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu năm 2016 tại TP HCM với mục đích phát hiện, tuyên dương và giới thiệu với xã hội những điển hình đoàn viên, thanh thiếu nhi tiêu biểu sống có lý tưởng, xứng đáng là những tấm gương góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp. Ảnh: Giao thông. Tô Huỳnh Phúc là người nhỏ tuổi nhất được bình chọn "Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM" năm 2016. Trong năm qua, cậu bé học sinh lớp 6 đã giành được 5 huy chương vàng môn toán. Ảnh: Mạnh Tùng. Chiều 3/1, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội - ông Tô Văn Động - cho biết: "Sở VHTT dự kiến sẽ vận động các nhà thờ, đình, chùa trên địa bàn TP Hà Nội cùng cộng hưởng rung chuông thay cho việc bắn pháo hoa vào đúng thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017". Thông tin này làm nóng dư luận tuần qua. Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 18 người thương vong xảy ra tuần qua. Tại Km41+500, thuộc địa phận xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai (hướng từ Dầu Giây về Long Thành), xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe khách (loại 52 chỗ) cùng mang biển số tỉnh Bình Định và xe đầu kéo container BKS 51C-573.60. Vụ tai nạn làm nhiều người trên 2 xe khách bị thương nặng, trong đó có người tử vong. Tất cả các nạn nhân đã được nhanh chóng chuyển về các bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Tại hiện trường, các mảnh vỡ sau vụ tai nạn kinh hoàng văng tung tóe khắp mặt đường. Taxi Group "phi như bay" trên đường cao tốc tại Km 9, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua huyện Văn Giang, Hưng Yên). Điều đáng lo ngại là chiếc taxi này đi ngược chiều, gây mất an toàn cho các phương tiện đang tham gia giao thông. Ảnh cắt từ video. Tuần qua, thông tin hai anh em nghệ sĩ xiếc Việt Nam Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness World Records chính thức công nhận được nhiều người quan tâm. Guinness ghi tên anh em Cơ - Nghiệp là người phá vỡ và nắm giữ kỷ lục guinness thế giới về mục giữ thăng bằng trên đầu đi lên cầu thang tại nhà thờ Girona 90 bậc trong vòng 52 giây. Thông tin con hải cẩu thân thiện thường lên bờ chơi đùa với người dân tại khu vực biển Đồi Dương, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận đã chết, nghi do bị đánh khiến nhiều người bức xúc. Con hải cẩu trước khi bị đánh chết thường xuất hiện nô đùa với người tắm biển ở bãi Đồi Dương, Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. Hiện tại, các đơn vị liên quan, ban ngành đang phối hợp với công an điều tra vụ việc.

