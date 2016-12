Những hình ảnh lay động trái tim trong đợt thiên tai 2016

Đây là một trong những hình ảnh xúc động được dư luận quan tâm trong đợt mưa bão nghiêm trọng ở miền Trung. Trong hình, một cậu bé ôm chú chó, xung quanh là biển nước mênh mông. Khoảnh khắc này được cô giáo mầm non chụp lại tại vùng lũ Quảng Bình. Ảnh: Facebook Hoàng Anh. Bất chấp cơn lũ dữ, dòng nước cuồn cuộn đầy nguy hiểm, người dân xã Phúc Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã lao xuống, tranh chấp với tử thần để giành lại mạng sống cho hai em nhỏ. Nguồn ảnh cắt từ clip. 7 công dân đã có hành động dũng cảm cứu người ấy là anh Trần Quốc Toản, Lê Xuân Hùng, Đinh Văn Dũng, Đinh Văn Cường, Cao Văn Long, Đinh Văn Thi, Trần Văn Châu (Phúc Trạch, Hà Tĩnh). Hình ảnh hai chị em sau khi được cứu đã tỉnh táo, vui vẻ. Nguồn ảnh: Hà Tĩnh. Hình ảnh nước lũ dâng ngập mái nhà dân ở các huyện miền núi Quảng Bình khiến nhiều người rơi lệ. Ảnh: Facebook. "Giặt" sách sau cơn lũ. Ảnh: Tuổi Trẻ. Trong đợt lũ lụt ở miền Trung, tình quân dân càng thêm thắm thiết. Trong hình là chiến sỹ công an Quảng Bình về các vùng lũ lụt giúp đỡ người dân đi tránh lũ trong đêm 14/10. Trong cơn khó khăn, hoạn nạn nhưng tinh thần vững vàng, lạc quan của người dân miền Trung khiến người ta ấm lòng. Ngày vui trăm năm trong mùa mưa lũ vẫn rộn ràng, ăm ắp tình thương. Cô dâu chú rể cùng nhau vượt lũ trong ngày cưới gây chú ý trong cộng đồng mạng. Hình ảnh giáo viên trèo đèo lội suối của những thầy cô cắm bản được thầy Tô Hồng Điệp, hiệu trưởng Trường mầm non Tà Mít (xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) chụp lại. Biết được chặng đường đi dạy học đầy gian nan của các thầy cô, nhiều người không kiềm được nước mắt, và càng thêm trân quý những người đang mang cái chữ đến với mái trường. Tháng 8/2016, Hà Nội và một số tỉnh thành miền Bắc khác hứng chịu cơn bão số 3 đổ bộ. Trong thời khắc ấy, nhiều hành động đẹp, ấm áp tình người đã được chia sẻ. Bức hình của thành viên Nguyễn Văn Long đăng trên diễn đàn Otofun đã gây "bão" dư luận. Biết trời mưa bão nhưng do nhà nghèo nên anh T. vẫn cố gắng đạp xe đi làm để kiếm tiền mang về nhà giúp đỡ bố mẹ. Do mệt, đói, mưa gió bão lại to nên anh Tốn đi đường bị quật ngã và ngất xỉu lúc nào không hay. Rất may có các chiến sỹ CSGT đỡ vào nhà, mua đồ ăn, bôi dầu và mua áo cho anh T. mặc. Ảnh: Nguyễn Văn Long. Hành động đẹp của người chiến sỹ CSGT đã giúp cho một mảnh đời éo le bớt đau khổ trong đêm Hà Nội chịu ảnh hưởng của bão số 3. Ảnh: Nguyễn Văn Long. Trong đợt ngập mặn lịch sử, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều tỉnh miền Tây, trong đó có Bến Tre, hình ảnh cụ bà tóc bạc phơ cho nước ngọt miễn phí khiến nhiều người xúc động. Đây là bà Bảy Hưởn (tên thật của bà là Nguyễn Thị Hưởn, 75 tuổi). Hàng ngày, bà đều bơm nước ngọt cho người dân. Bà tâm sự việc giúp được người khác khiến bà cảm thấy vui vẻ, sống có ích. Nguồn ảnh: Humans of Vietnam.

