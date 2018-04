Những chuyên án ma túy... khủng: "Bố già" gieo rắc "cái chết trắng"

Tội phạm trong nước câu kết với người nước ngoài hình thành những đường dây ma túy (MT) xuyên biên giới rồi đưa “hàng” về Việt Nam (VN) và các nước tiêu thụ. Với các trinh sát, mỗi trận đánh đều đối diện với hiểm nguy, chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Những "bố già" gieo rắc "cái chết trắng"

Đến khu vực biên giới Việt - Lào, chúng tôi chứng kiến nhiều con nghiện vật vờ qua lại, mắt đảo liên tục. Trước đây, số này thường dùng MT tại những nơi vắng vẻ hay trong khách sạn, quán karaoke... Gần đây do bị truy quét gắt gao nên họ vượt biên sang Lào, vì “hàng” nhiều và rẻ. Tại chợ Ka Rôn (huyện Sê Pôn, tỉnh Savẳnnakhẹt, Lào), khách được cánh xe ôm chào mua ma túy tổng hợp (MTTH), giá 35.000 kíp Lào (hơn 70.000 VNĐ) và phí dẫn đường 40.000 kíp. Huyện này có khoảng 30 tụ điểm MT, ai mua nhiều sẽ được chủ hàng tặng... súng (!).

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đấu tranh với tội phạm ma túy. Mua bán, vận chuyển ma túy ở đây là “chuyện thường ngày ở huyện”. Thấy chúng tôi tỏ vẻ lo ngại công an, một “cò” trấn an: “Mua MT ở Lào dễ lắm, muốn có heroin thì vào Viêng Chăn hoặc đến vùng biên giới giáp Thái Lan”. Nhận thấy việc vào sâu trong nội địa Lào lành ít dữ nhiều, chúng tôi đành bảo cần “hàng” ngay và viện cớ thoái thác.



Ở Lao Bảo khoảng 8 giờ ra đường dễ nhận diện được người nghiện, vì vừa sử dụng thuốc xong vẫn còn phê. Tình trạng nghiện MT ở Quảng Trị đáng báo động: năm 2014 có 972 người nghiện (chưa tính số phạm tội đang thi hành án và cai nghiện tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng...). Thực tế số nghiện nhiều hơn, vì một số gia đình không báo với chính quyền địa phương. Con nghiện ngày càng tăng, phần lớn là thanh thiếu niên. Nguyên nhân do tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất MT diễn biến phức tạp, lại thiếu trung tâm cai nghiện...

Nhiều đối tượng MT là những người làm nghề chở hàng thuê từ Lào về VN. Một số tài xế cho rằng, do đường rừng núi hiểm trở nên phải sử dụng ma túy để có sức. Ai không tự nguyện cũng bị chủ dụ dỗ, cho sử dụng để tăng hiệu quả công việc và dễ sai khiến. Tiền làm thuê đều “nướng” vào đó, nên các con nghiện phải vận chuyển thuê hoặc mua MT về bán kiếm lời.

Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo nằm ở cửa ngõ tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, gần với khu vực Tam giác vàng. Tại đây có một cửa khẩu (CK) quốc tế, một CK quốc gia và 4 CK địa phương cùng cùng nhiều đường tiểu ngạch qua rừng núi, sông suối hiểm trở, rất thuận lợi để tội phạm MT hoạt động. Hơn chục năm qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTP về MT) Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt gần 100 vụ/131 đối tượng; thu hơn 10kg heroin, hàng vạn viên MTTH...

Từ năm 2005 đến nay, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an, Hải quan cùng lực lượng chức năng của Lào triệt phá thành công 50 chuyên án MT lớn, bắt gần 150 đối tượng; thu 22 bánh và 4.500 tép heroin, 300.000 viên MTTH, hàng chục khẩu súng...

Trong số trùm MT khét tiếng có Nguyễn Đình Hoành (quê Nghệ An), đã 13 lần vận chuyển 892 bánh heroin (312kg) từ Lào về. Năm 2005, Hoành cùng 10 đối tượng mua bán MT xuyên biên giới bị kết án tử hình. Tháng 8.2011, BĐBP tỉnh Quảng Trị phá 14 vụ án lớn, bắt 29 đối tượng, thu 2,808kg heroin, 24.851 viên MTTH, 10 cây vàng cùng nhiều vũ khí các loại.

Ngày 25.8, cơ quan điều tra bắt Đậu Xuân Duyên (SN 1958, quê Hà Tĩnh) buôn bán 2,934kg heroin từ Lào. Sau khi bị Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Trị kết án tử hình, ngày 19.12.2012 TAND tối cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm, tuyên phạt Duyên án chung thân do “đã khắc phục hậu quả, nộp phạt 400 triệu đồng”. Tháng 2.2011, trùm MT Nguyễn Thành Trung (SN 1975, trú TP.Đông Hà) và Nguyễn Sơn (ở thị trấn Lao Bảo) bị bắt, tình hình MT tại địa phương mới tạm lắng...

Phức tạp ma túy nội, ngoại biên

Trên Quốc lộ 9 (QL) 9 từ Quảng Trị đi Lào, Thái Lan có nhiều tụ điểm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng MT, bởi đây là tuyến đường vận chuyển MT ngắn nhất từ "Tam giác vàng" vào VN để sang nước thứ 3.

Các đối tượng nội, ngoại biên móc nối hình thành nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển MT xuyên quốc gia số lượng lớn, chủ yếu gom “hàng” từ các tỉnh Bắc Lào, sau đó vận chuyển về VN bán cho các đầu nậu. Tội phạm có vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Ở nội biên, MT được vận chuyển theo QL9, đường Hồ Chí Minh và các đường tiểu ngạch dọc biên giới để chuyển vào nội địa...

Lực lượng nòng cốt đấu tranh phòng chống MT của BĐBP tỉnh Quảng Trị là Đội đặc nhiệm thành lập năm 2005, đóng tại huyện Hướng Hóa. Đến nay ở Lao Bảo không còn tụ điểm MT phức tạp nào, là thành công lớn của đội. Mỗi trận đánh là mỗi lần đối diện với hiểm nguy, đói, rét và cái chết cận kề. Các anh phải cùng ăn, ở, ngủ với tội phạm, lặn lội trong rừng sâu nhiều ngày, chia nhau từng giọt nước, trái cây rừng để cầm cự.

Việc xâm nhập thế giới tội phạm MT dù nguy hiểm nhưng rất hiệu quả. Các anh không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn phải là nhà tâm lý, hùng biện xuất sắc để tránh lộ thân phận và phải linh hoạt tìm ra cách đánh án trong tình hình mới tùy vào mỗi vụ án, từng đối tượng...

Nguyên nhân tình hình MT diễn biến phức tạp, theo thượng tá Hà Trọng Hoàn - Phó trưởng phòng phòng chống ma túy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, là do tội phạm lợi dụng chính sách mở cửa thông thoáng ở CK quốc tế Lao Bảo để vận chuyển MT. Nhiều đối tượng hình sự, kẻ bị truy nã trốn sang Lào thì thay tên đổi họ, móc nối với tội phạm hai nước đưa hàng về VN.

Việc phá án MT có người nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn về địa lý, lãnh thổ, bất đồng ngôn ngữ, thông tin liên lạc. Các cơ quan chức năng ở Lào cũng gặp khó khăn về phương tiện, nghiệp vụ, nhân sự trong khi công tác quản lý dân cư còn lỏng lẻo.

Lãnh đạo BĐBP Quảng Trị cho biết: “Để đấu tranh phòng chống tội phạm MT hiệu quả, ngoài việc tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với công an, hải quan xây dựng kế hoạch tuần tra, chốt chặn, truy quét dài ngày trên biên giới, kiên quyết tiêu diệt nếu các đối tượng chống trả, triệt xóa các tụ điểm MT”.

Theo thượng tá Đào Trọng Tiến - nguyên Trưởng phòng CSĐTTP về MT Công an tỉnh Quảng Trị - để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này, cần chú trọng công tác tuyên truyền phòng chống MT cho người dân, đồng thời phát động phong trào tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm. Qua đó, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

Thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Xavẳnnakhệt, Công an các huyện Sê Pôn, Mường Phìn (Lào) tích cực trong các hoạt động phá án, đưa nhiều tội phạm MT ra ánh sáng, trả lại sự bình yên cho nhân dân.

Với quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng, công tác phá án đạt hiệu quả cao, góp phần không nhỏ vào việc “hạ nhiệt” các điểm nóng MT vùng biên, chặn đứng nhiều “cái chết trắng” tràn qua biên giới.