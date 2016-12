Người Hà Nội rộn ràng ra đường đón Giáng sinh 2016

Tối 24/12, hàng nghìn người dân Thủ đô đã ùn ùn kéo nhau đến các trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí... để cùng nhau đón Giáng sinh 2016. Nhà thờ Lớn (40 Nhà Chung, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm) thu hút hàng nghìn người Hà Nội và du khách đến vui chơi trong đêm Noel 2016. Để giảm thiểu ùn tắc và náo loạn giao thông tại phố Nhà thờ, lực lượng chức năng đã sử dụng rào chắn sắt để chặn tuyến đường lại không cho các phương tiện liên quan di chuyển vào khu vực Nhà thờ Lớn. Xung quanh Nhà thờ Lớn (Hà Nội) được trang hoàng lộng lẫy, lung linh huyền ảo với cây thông cùng những ánh đèn nhấp nháy. Nhiều người tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp nhất trong đêm Giáng sinh ở Nhà thờ Lớn làm kỷ niệm. Trong khi đó, tại một khu trung tâm thương mại ở Hà Nội, lượng người kéo đến vui chơi đêm Giáng sinh năm 2016 càng về khuya càng đông đúc. Nhiều ngôi nhà tuyết được làm tượng trưng thu hút người đến vui chơi. Khá đông bạn trẻ rủ nhau đi chơi đêm Giáng sinh năm 2016. Ai cũng háo hức tận hưởng không khí đêm Giáng sinh an lành. Thậm chí nhiều người phải chen chúc nhau tìm lối đi bên trong trung tâm thương mại do quá đông. Quả cầu tuyết khổng lồ ở Vincom Bà Triệu cũng thu hút hàng nghìn người ngắm nhìn, thỏa thích tạo dáng chụp ảnh. Không khí Giáng sinh năm 2016 ngập tràn phố phường Hà Nội. Do lượng người đổ dồn ra đường rất đông vui chơi đêm Giáng sinh nên một số tuyến đường lớn của Hà Nội rơi vào tình trạng ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm chạp. Nhiều người đi bộ khó khăn tìm lối thoát.

Tối 24/12, hàng nghìn người dân Thủ đô đã ùn ùn kéo nhau đến các trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí... để cùng nhau đón Giáng sinh 2016. Nhà thờ Lớn (40 Nhà Chung, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm) thu hút hàng nghìn người Hà Nội và du khách đến vui chơi trong đêm Noel 2016. Để giảm thiểu ùn tắc và náo loạn giao thông tại phố Nhà thờ, lực lượng chức năng đã sử dụng rào chắn sắt để chặn tuyến đường lại không cho các phương tiện liên quan di chuyển vào khu vực Nhà thờ Lớn. Xung quanh Nhà thờ Lớn (Hà Nội) được trang hoàng lộng lẫy, lung linh huyền ảo với cây thông cùng những ánh đèn nhấp nháy. Nhiều người tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp nhất trong đêm Giáng sinh ở Nhà thờ Lớn làm kỷ niệm. Trong khi đó, tại một khu trung tâm thương mại ở Hà Nội, lượng người kéo đến vui chơi đêm Giáng sinh năm 2016 càng về khuya càng đông đúc. Nhiều ngôi nhà tuyết được làm tượng trưng thu hút người đến vui chơi. Khá đông bạn trẻ rủ nhau đi chơi đêm Giáng sinh năm 2016. Ai cũng háo hức tận hưởng không khí đêm Giáng sinh an lành. Thậm chí nhiều người phải chen chúc nhau tìm lối đi bên trong trung tâm thương mại do quá đông. Quả cầu tuyết khổng lồ ở Vincom Bà Triệu cũng thu hút hàng nghìn người ngắm nhìn, thỏa thích tạo dáng chụp ảnh. Không khí Giáng sinh năm 2016 ngập tràn phố phường Hà Nội. Do lượng người đổ dồn ra đường rất đông vui chơi đêm Giáng sinh nên một số tuyến đường lớn của Hà Nội rơi vào tình trạng ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm chạp. Nhiều người đi bộ khó khăn tìm lối thoát.