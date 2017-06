Nghi phạm giết bạn gái rồi phi tang khai gì với Công an?

Chiều 10/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Trần Ngô Đức Công (29 tuổi, ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi Giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là chị Trần Thị Minh (26 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương). Tại cơ quan công an đối tượng Công khai nhận vì người yêu đòi chia tay, sau khi níu kéo nhiều lần không thành nên đã bóp cổ người yêu đến chết. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Đêm ngày 6/6, Công đến phòng trọ của chị Minh tiếp tục níu kéo tình cảm nhưng không được chấp nhận. Đến rạng sáng ngày hôm sau Công lao vào dùng tay bóp cổ người yêu đến chết rồi dùng chăn phủ lên. Sau khi gây án mạng đối tượng Công đã lấy xe máy cùng hai chiếc điện thoại của nạn nhân đi về nhà tại huyện Bàu Bàng. Trong ảnh: Hiện trường vụ án được Công an phong tỏa phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Vnexpress) Trước đó, vào trưa ngày 9/6, người dân ở tại dãy trọ thuộc khu phố Phú Hoà (phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát) phát hiện tại phòng trọ số 13 bốc mùi hôi thối nên đã trình báo cơ quan công an. Tại hiện trường cửa phòng trọ bị khoá ngoài, thi thể nạn nhân được phủ kín chăn đang trong quá trình phân huỷ mạnh. Với kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi, công an xác định đây là một vụ án giết người. (Ảnh: ANTV) Ngay sau đó công an truy tìm hung thủ và bắt giữ hung thủ Trần Ngô Đức Công khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương). Trong ảnh: Người dân theo dõi vụ việc./.

