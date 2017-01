Nghi can giết nữ sinh bỏ thùng xốp ở TP HCM khai gì?

Vụ việc giết nữ sinh bỏ thùng xốp ở TP HCM đang gây chấn động cả nước và nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Thu H (SN 2002, ngụ Q.Gò Vấp).

Đến tận rạng sáng nay 14/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM mới hoàn tất việc đưa nghi can Nguyễn Phạm Quốc B. (SN 2001, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) đến hiện trường tại chung cư Hà Đô để thực nghiệm vụ giết người do B. gây ra.