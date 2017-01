Ngắm cặp gà Đông Tảo có đôi chân đẹp nhất Việt Nam

Chủ nhân của 2 con gà vô địch cặp trống - mái năm 2017 là anh Đỗ Xuân Hiểu (36 tuổi, thôn Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, Hưng Yên). Chia sẻ về cặp gà Đông Tảo vô địch của mình, anh Hiểu nói: “So với các đôi gà dự thi ở Hội lần này, gà của tôi chân không phải to nhất nhưng bù lại có chân đỏ, tròn đều, vóc dáng cân đối. Đặc biệt, cặp gà này mới được 8 tháng tuổi, nếu tiếp tục nuôi để sang năm dự thi, tôi tin chắc sẽ tiếp tục có giải”. Cặp gà vô địch của anh Hiểu là giống gà Đông Tảo thuần chủng F1 được anh lựa chọn kỹ lưỡng từ bé với các chế độ chăm sóc đặc biệt. Khi gà trưởng thành, ăn ngày 3 bữa với thức ăn nhiều chất xơ kết hợp với cám ngô, cám gạo, với tỉ lệ thành phần thức ăn 70% rau chuối, 20% cám ngô, 10% cám gạo. “Vào những ngày rét, nhiệt độ phải giữ ở mức 25 độ C, che chuồng kín, nếu quá lạnh và sương muối thì phải bật đèn lên sưởi ấm cho gà. Ngày thường thì giữ nhiệt độ chuồng ở ngưỡng 28 - 30 độ C”, anh Hiểu nói. Theo anh Hiểu, để nuôi được những con gà Đông Tảo có dáng đẹp, chuẩn, thịt ngon thì cần tách gà trống, gà mái riêng biệt bởi, gà thường rỉa vào những chỗ màu đỏ khiến chúng trụi lông, chảy máu. Ngoài ra, việc tách gà sẽ giúp cho con trống khỏe hơn khi đi “đạp mái”, tỷ lệ thụ tinh và nở trứng sẽ cao hơn. Anh Hiểu định giá đôi gà vô địch của mình là 30 triệu đồng. “Phải được giá đó tôi mới bán và còn tùy người mua về nuôi, gây giống hay thịt. Nếu mua về thịt thì với giá nào tôi cũng không bán”, anh Hiểu cho hay. Gà trống nặng 4,6kg, dáng đi oai vệ. Các ngón chân xòe ra, bàn chân dày, cân đối nên gà bước đi vững chắc. Gà mái có màu vàng nhạt, nặng 4,2kg. Lông phần cổ và cánh gà mái có pha trộn những chiếc lông màu vàng, đen. Mào gà mái chỉ to bằng 1/3 so với mào gà trống. Những ngày rét, anh Hiểu phải nhốt gà trong chuồng và bật đèn điện để sưởi ấm cho gà ở mức nhiệt 25 độ C. Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 trong 3 năm mang gà đi thi, anh Hiểu có gà đạt giải cao nhất trong Hội thi gà Đông Tảo toàn quốc. Năm 2016, anh giành giải nhất trống với con gà 14 tháng tuổi, nặng 5,7kg. Năm nay, trang trại gà nhà anh Hiểu nuôi khoảng 500 con gà Đông Tảo. Dịp Tết Nguyên đán 2017, anh Hiểu đã bán ra thị trường hơn 100 con gà làm quà biếu Tết.

