Năm 2016, VNPT là doanh nghiệp viễn thông duy nhất tăng trưởng lợi nhuận

Bức tranh lợi nhuận với những gam màu trái ngược của 3 "ông lớn" ngành Viễn thông



Trước bối cảnh thị trường viễn thông đã trở nên bão hòa, Bộ Thông tin và Truyền thông siết chặt quản lý thông tin thuê bao di động trả trước, ngăn chặn SIM “rác” và dịch vụ giá trị gia tăng “bẫy” người tiêu dùng... việc phát triển thuê bao di động và phấn đấu tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận của các “ông lớn” viễn thông Việt Nam trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Điều này cũng phần nào phản ánh trên kết quả sản xuất kinh doanh của VNPT, MobiFone và Viettel.

Trong báo cáo tổng kết cuối năm 2016 của Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT), các nhà mạng lớn gồm VNPT, MobiFone và Viettel đều cho biết đã hoàn thành kế hoạch đề ra của năm 2016. Tuy nhiên, bức tranh tăng trưởng lợi nhuận lại hoàn toàn khác nhau.

Cụ thể, năm 2016, Viettel đạt lợi nhuận trước thuế 43.200 tỷ đồng, giảm 2.600 tỷ đồng so với năm 2015. Cũng trong hoàn cảnh tương tự, năm 2016, MobiFone đạt lợi nhuận trước thuế 5.204 tỷ đồng, giảm 2.191 tỷ đồng so với năm trước.

Năm 2016, VNPT là doanh nghiệp viễn thông duy nhất giữ được mức tăng trưởng lợi nhuận trên 20%.

Trong khi đó, ở một bức tranh hoàn toàn ngược lại, lợi nhuận của VNPT đạt 4.380 tỷ đồng, tăng khoảng 900 tỷ, tương đương tăng hơn 20% so với năm 2015. Không chỉ vậy, đây là năm thứ 3 liên tiếp VNPT giữ được mức tăng trưởng lợi nhuận năm sau so với năm trước trên 20%. Nếu so giữa giai đoạn trước tái cấu trúc (2013) thì lợi nhuận của VNPT năm 2016 đã tăng gần gấp đôi. Đây là một con số ấn tượng với VNPT. Nó minh chứng cho thành công của việc tái cấu trúc toàn diện Tập đoàn này.

Tuy nhiên, trong một khía cạnh khác, việc sụt giảm khá mạnh lợi nhuận của Viettel và MobiFone cũng là điều cần được phân tích, tránh đi vào vết xe đổ của các doanh nghiệp nhà nước nói chung, đó là khi phát triển lớn thì trở nên chủ quan, tự mãn, lỏng trong quản lý dẫn tới giảm hiệu quả.

Đặc biệt năm 2016, sau nhiều năm Viettel đã đẩy mạnh ra thị trường viễn thông quốc tế để tìm kiếm nguồn thu mới, thì đây là năm dự báo sẽ có mức lỗ khá "khủng" từ thị trường quốc tế của nhà mạng này.

Tăng trưởng chỉ dành cho nhà mạng phát triển vì khách hàng

Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường dịch vụ viễn thông năm 2017 rơi vào bão hòa sâu, việc cạnh tranh giữa các nhà mạng để phát triển thuê bao và tăng thị phần sẽ ngày càng khốc liệt. Đặc biệt trong bối cảnh Bộ TT&TT siết chặt quản lý thông tin thuê bao trả trước, ngăn chặn SIM “rác” quyết liệt trong thời gian vừa ra thì để giữ chân được khách hàng cũ và phát triển được thuê bao mới chỉ còn cách buộc nhà mạng phải nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng. Đây chính là lợi thế để các nhà mạng tạo dựng được niềm tin đối với khách hàng, là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp viễn thông hiện nay và sau này.