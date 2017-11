Miền Bắc có sương mù trước khi đón không khí lạnh mạnh cuối tuần

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN).

Đến ngày 18/11, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh, gây mưa giông, nhiệt độ giảm còn khoảng 15-23 độ C, Hà Nội 17-20 độ C. Riêng vùng núi như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang có thể rét dưới 10 độ C, cao nhất ngày dưới 19 độ C. Đỉnh núi Fansipan trong ngày 20-21/11 có thể xuất hiện băng giá.

Miền Trung đang chịu tác động của gió đông ẩm, từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận còn mưa, trong đêm nay tiếp tục có điểm mưa to. Từ ngày mai, gió đông suy yếu, mưa giảm nhanh và đến chiều mai thì gần như hết hẳn.

Từ ngày 19/11 trở đi, do tác động của gió mùa đông bắc mạnh, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi sẽ có mưa to. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh nhiệt độ giảm 6-8 độ C, tại TP Vinh còn khoảng 18-22 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến hết tuần duy trì kiểu thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa giông, nhưng lượng mưa không quá lớn.

Rạng sáng 16/11, tại Quảng Nam có mưa to, như Hội Khách lượng mưa từ 22,6mm, Nông Sơn là 26mm, An Chỉ là 12,8mm.

Dự báo trong khoảng 6-12 giờ tới, tại Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp tỉnh Quảng Nam đặc biệt các huyện: Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Đại Lộc, Quế Sơn.

Diễn biến thời tiết ngày 16/11: Phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, có nơi dưới 18 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C./.