Mải "tâm sự", đôi tình nhân bị trộm cắp cả xe hơi Fortuner

Ngày 25-12, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Hoàng Đức (28 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh) bảy năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Lê Hoàng Đức. Như đã đưa tin, đêm 11-4, chị LTH (37 tuổi) cùng anh NgHNg (36 tuổi) đang "tâm sự" trong phòng khách sạn (TP Vinh) thì bị trộm đột nhập trộm tài sản.



Tên trộm này sau khi lẻn vào phòng đã khoắng sạch ví tiền, đồng hồ, điện thoại Nokia 8800 Gold, điện thoại iPhone 6, còn lấy luôn cả chìa khóa ô tô. Sau đó tên trộm xuống sân khách sạn lái luôn chiếc xe Toyota Fortuner đi mất.

Chiếc ô tô trên là của chị H. mượn của bạn đi đến phòng khách sạn gặp "đối tác" từ TP.HCM vừa bay ra Vinh.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội PC45, Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra, trích xuất từ camera an ninh của khách sạn thấy trong đêm Đức xin bảo vệ cho lên tầng hai gặp bạn.

Đồng thời, sàng lọc các đối tượng "cộm cán" biết lái xe hơi thì nổi lên Đức là đáng nghi ngờ nhất. Đức từng lái xe taxi ML chừng hai năm thì bị đuổi việc. Bản thân Đức có tiền án sáu năm tù giam về tội cướp tài sản. Đặc biệt, năm 2016 Công an TP Vinh từng bắt Đức về hành vi trộm cắp xe máy. Tuy nhiên, khi đang điều tra, thấy Đức có bệnh lý tâm thần nên cho Đức tại ngoại.

Cảnh sát tìm cách theo dõi tiếp cận Đức thì phát hiện trên tay Đức đang đeo chiếc đồng hồ mà nạn nhân trình báo mất trong phòng khách sạn. Từ đây, công an bắt giữ Đức. Tất cả tài sản trộm được, Đức không mang đi bán mà đều để dùng... cho sướng.

Chiếc ô tô Đức trộm được, do nhà của Đức nhỏ không mang vào được nên Đức để ở sân chung cư ở phường Vinh Tân.

Kết luận cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An nêu: Tài sản của anh Ng. và chị H. bị Đức trộm gồm một xe ô tô Toyota Fortuner và hai điện thoại di động, một đồng hồ đeo tay, một ví da đựng 2.100.000 đồng và các giấy tờ tùy thân của anh Ng. Tổng số tài sản bị Đức chiếm đoạt là 867.100.000 đồng. Số tài sản trên, cơ quan chức năng đã thu hồi, trả lại cho người bị hại.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã phát hiện Đức có biểu hiện tâm thần, đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Đức. Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định kết luận: “Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và thời điểm giám định, Đức có bệnh rối loạn loại phân liệt. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 về các rối loạn tâm thần và hành vi, bệnh có mã số F21. Trong khi phạm tội và tại thời điểm giám định bệnh ở giai đoạn tiến triển. Bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Trước đó, sáng 24-11, TAND TP Vinh (Nghệ An) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đức sáu tháng tù (nhưng được trả tự do tại tòa vì bằng với thời gian tạm giam trước đó) về tội trộm cắp tài sản là chiếc xe máy Yamaha Sirius.

Tại phiên tòa ngày 25-12, bị cáo Đức thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt.