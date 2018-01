Lời khai "điên rồ" của kẻ thảm sát vợ và 2 con

Kẻ thảm sát vợ cho rằng: "Bố mẹ chết rồi, các con sống trên đời sẽ khổ và khi con chứng kiến cảnh bố giết mẹ thì sau này chúng sống sao được nên đã dùng dao chém chết cả 2 con”.

Như đã thông tin, khoảng 6h30 phút ngày 29/12/2017, Công an huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xóm 8, xã Nga An, huyện Nga Sơn. Nạn nhân là chị Phạm Thị Thêu (sinh năm 1982) và 2 con gái là N.T.D (SN 2006), N.H.A (SN 2012).

Đối tượng Nguyễn Minh Hùng khai nhận hành vi của mình tại bệnh viện

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng 22 giờ ngày 28/12/2017, do mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Minh Hùng đã dùng dao chém nhiều nhát vào vợ là chị Phạm Thị Thêu và 2 con gái khiến cả 3 mẹ con tử vong. Sau đó, Hùng đã dùng dao tự chém vào tay trái của mình để tự sát nhưng bất thành.

Đến sáng 29/12, sau khi tỉnh lại, Hùng đã gọi điện cho Bí thư chi bộ thôn và được mọi người đưa đi cấp cứu. Chiều ngày 29/12 người thân, hàng xóm đau đớn tiễn đưa 3 mẹ con về nơi an nghỉ cuối cùng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Hùng (37 tuổi), ở xóm 8, xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội 'Giết người'.

Đã hơn 10 ngày sau khi vụ án đau lòng xảy ra , người dân xã Nga An vẫn còn rất bàng hoàng, không thể tin nổi Hùng là người chồng hiền lành, tu chí làm ăn, gia đình họ hạnh phúc, 2 con gái đều học giỏi... mà chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, không kìm chế được đã lạnh lùng giết vợ cùng 2 con rồi tự sát.

Một người hàng xóm cho biết: “Cháu D là học sinh giỏi, đáng ra sáng 30/12, cháu sẽ đi thi học sinh giỏi. Nhưng trong lúc đang ngồi tại bàn học thì bị bố sát hại. Nghĩ mà thương cho phận các cháu mong manh quá. Tôi không thể ngờ chú Hùng là một người hiền lành, chăm chỉ mà lại ra tay tàn ác như vậy”.

Theo tìm hiểu của PV được biết, ngày 28/12, chị Phạm Thị Thêu có đi rút tiền ở kho bạc để về chuẩn bị liên hoan công đoàn cơ quan, có về muộn hơn mọi ngày (khoảng gần 10 giờ tối). Sau đó vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Sau khi được cấp cứu kịp thời và nối liền cánh tay, sức khỏe và tinh thần của Nguyễn Minh Hùng đã dần ổn định và có thể khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình với cơ quan điều tra.

Hùng khai: “Sau khi chém chết vợ, tôi nghĩ sẽ tự sát. Nên nghĩ bố mẹ chết rồi, các con sống trên đời cũng khổ và khi con chứng kiến cảnh bố giết mẹ thì sau này chúng nó sẽ sống sao nên đã dùng dao chém chết cả 2 con”.

Được biết, hai vợ chồng Hùng lấy nhau được khoảng 13 năm, có được 2 người con gái cũng là nạn nhân trong vụ án. Hùng là lao động tự do, còn chị Thêu là giáo viên tiểu học xã Nga Phú, huyện Nga Sơn và tham gia phụ trách công tác đoàn trường.

Cuộc sống của 2 vợ chồng từ trước đến nay được người thân và hàng xóm láng giềng đánh giá là êm ấm, hòa thuận. Ngôi nhà của nạn nhân đang ở được xây dựng vào năm 2014.

Trước đây, Hùng làm nghề lái máy ủi ở Sơn La, do muốn ở gần vợ con nên không làm ăn ở xã nữa và đem tiền kiếm được để xây nhà. Chính vì vậy, nhiều người nhận xét Hùng là người biết tu chí làm ăn, biết chăm lo vợ con.