Làm quen qua facebook rồi lừa bán sang Trung Quốc

Ngày 23-1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã bắt đối tượng Trần Ánh Tuyết (26 tuổi), trú tại đường Văn Vỉ, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, để điều tra làm rõ về hành vi mua bán người.



Theo đó, khoảng đầu tháng 9-2017, Trần Ánh Tuyết lên mạng xã hội facebook lập tài khoản tên giả là “Lê Yến” giới thiệu chuyên kinh doanh đồ điện thử và hay đi sang Trung Quốc lấy linh kiện về nội địa bán. Tự nổ về gia thế kinh doanh giỏi và với những kịch bản dàn dựng trên facebook “ Lê Yến” nhanh chóng lấy được lòng tin của mọi người.

Nạn nhân là Hoàng Thị H, ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã sập bẫy. Trong quá trình nhắn tin trao đổi, trò chuyện trên facebook, Tuyết đã rủ H sang Trung Quốc lấy đồ điện tử cùng. Khi 2 người sang Trung Quốc lấy hàng thì Tuyết đã lừa bán H cho một người phụ nữ Việt Nam sinh sống tại đây với giá 15 triệu đồng. Sau đó, nạn nhân tiếp tục bị bán vào sâu trong nội địa với giá 600 triệu đồng tiền Việt Nam.

Tại đây, H bị cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện không có giấy tờ hợp pháp, nên bắt giữ và trục xuất về Việt Nam. Sau khi phát hiện mình bị lừa bán sang Trung Quốc, H đã viết đơn trình báo CQCA về hành vi mua bán người của Trần Ánh Tuyết.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt giữ đối tượng Tuyết để lấy lời khai. Tại Cơ quan CSĐT Tuyết khai nhận do thường sang Trung Quốc lấy hàng, quen với một số đối tượng có nhu cầu mua bán phụ nữ, do hám lợi nên đã nhận lời đưa người sang Trung Quốc bán.