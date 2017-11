Kinh hoàng nữ bác sĩ bị chém, cướp túi ở của ngõ Sài Gòn

bị kẻ cướp chém. Theo các bác sĩ, nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn. Nạn nhân là một bác sĩ đang điều trị tại bệnh viện với nhiều thương tích trên cơ thể. Đến chiều nay (15/11), chị Trần Thị Kiều An (43 tuổi, ngụ quận 9) vẫn đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể, mà theo khai nhận của nạn nhân là do. Theo các bác sĩ, nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn.

Cùng thời gian này, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận 9 đang khẩn trương điều tra, truy xét vụ cướp táo tợn và nạn nhân được xác định là chị An nói trên, công tác tại một phòng khám ở Đồng Nai.

Dù đau đớn, nhưng chị An vẫn cố giằng co và hô hoán cho mọi người xung quanh khiến tên cướp phải lên xe bỏ chạy ra hướng XLHN. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu và vụ việc được báo cho cơ quan Công an địa phương.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, CSHS quận 9 đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, đồng thời ghi lời khai nhân chứng để điều tra, truy xét.