Kinh hoàng cảnh phương tiện chạy ngược chiều trên đường Nghi Tàm

Để phục vụ dự án xây cầu vượt An Dương - Thanh Niên, cuối tháng 10, đơn vị thi công đã cho rào chắn tạo công trường trên đường Yên Phụ và Nghi Tàm. Cơ quan chức năng cắm các biển cấm, tổ chức phân luồng đường một chiều mới trên phố Nghi Tàm. Theo đó, ôtô, xe máy lưu thông từ cửa khẩu An Dương đến khách sạn Thắng Lợi được phân luồng đi theo đường Nghi Tàm. Chiều ngược lại đi theo phố Yên Phụ nhỏ. Theo ghi nhận vào dịp cuối tuần, dù biển cấm đi ngược chiều đã được cắm hơn 1 tháng, một số người vẫn cố tình đi vào. Tình trạng này xảy ra đặc biệt phổ biến trong giờ cao điểm, lúc tan tầm, khiến giao thông của khu vực trở nên hỗn loạn. Nhiều người thậm chí chạy ngược chiều khi chở theo cả con nhỏ. Các tài xế ôtô thường xuyên "giật mình" bởi các phương tiện đi "nhầm đường" Đã có biển cảnh báo, biển cấm nhưng nhiều người vẫn vi phạm. Đến giữa đường, thấy bóng dáng lực lượng CSGT, tài xế bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy. Trong đó có cả những học sinh. Ghi nhận của phóng viên Zing.vn, chỉ trong chưa đầy 2 giờ, hàng chục lượt phương tiện vi phạm và bị CSGT xử lý. "Do thói quen nên mình đi ngược chiều đoạn này. Trước đây sát hàng rào công trình còn có một đường nhỏ để cho phương tiện lưu thông cả 2 chiều, nhưng giờ không còn nữa nên lần tới mình sẽ để ý hơn", anh Nguyễn Đức Minh, một người vừa bị CSGT xử lý nói. Nhiều người đưa ra lý do biện minh cho việc đi ngược chiều như tiện đường, nhà gần, vội về đón con, không để ý và thậm chí là... quên. Càng về thời điểm cuối ngày, số lượng các phương tiện vi phạm càng tăng cao. Có những lúc các phương tiện dàn hàng 2, hàng 3 ngược chiều trên đường cùng lúc. Trung tá Lê Mạnh Hưng, Phó đội trưởng đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an Hà Nội), cho biết thời gian qua một phần đoạn đường Nghi Tàm bị cấm một chiều do thành phố Hà Nội đang thi công, phục cầu vượt An Dương - Thanh Niên. Do thói quen, nhiều người vẫn đi ngược chiều trên đoạn đường cấm khiến giao thông tại khu vực này thường xuyên rối loạn vào giờ cao điểm. “Khi thấy lực lượng làm nhiệm vụ các lái xe vi phạm lại chuyển hướng hoặc quay đầu bỏ chạy”, trung tá Lê Mạnh Hưng chia sẻ. Các xe đi ngược chiều được đưa đưa lên xe để đưa về trụ sở CSGT.

