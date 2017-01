Khối gỗ ngọc am hóa thạch đổi màu dưới đáy sông Cầu

Dư luận bất ngờ về sự việc, khi hút cát dưới lòng sông Cầu, anh Vũ Đức Duân (thôn Xuân Đám, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) phát hiện một khối gỗ ngọc am hóa thạch, có màu nâu và còn nguyên thớ gỗ. Điều đặc biệt, khối gỗ này có thể đổi màu. “Khối gỗ hóa thạch này khi đưa vào bóng tối thì chuyển thành màu đen. Khi đem ra ánh sáng, một lúc sau nó chuyển thành màu vàng óng, còn nguyên nhân thì có lẽ chỉ có khoa học mới lý giải được điều kỳ lạ này”, anh Vũ Đức Duân cho hay. Khối gỗ ngọc am hóa thạch quý hiếm vừa được tìm thấy dưới lòng sông Cầu. Theo anh Duân, khối gỗ hóa thạch này được tìm thấy cùng một số khúc gỗ khác. Một số người chuyên về gỗ đến mua đã xác định gỗ hóa thạch và một số gỗ vớt cùng chính là gỗ ngọc am quý hiếm. Đã có người trả đến trăm triệu để sở hữu khối gỗ này nhưng anh Vũ Đức Duân vẫn chưa bán.

