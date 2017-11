Khẩn trương sơ tán 430 nghìn dân, ứng phó bão số 12

Sáng mai bão số 12 với cường độ cực mạnh sẽ đổ bộ tỉnh Khánh Hóa



Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, cơn bão số 12 (có tên gọi quốc tế là Damrey) được dự báo có cường độ mạnh, mức độ nguy hiểm lớn hơn cơn bão số 10 đổ bộ vào miền Trung sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Khánh Hòa – Ninh Thuận trong rạng sáng ngày 4/11.

Uỷ viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai Ông Trần Quang Hoài, nhận định cơn bão số 12 (tên quốc tế Damrey - Con voi) hoạt động rất phức tạp, và sẽ gây lượng mưa lớn ở khu vực từ Quảng Trị tới Nam Trung Bộ, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Hướng di chuyển của bão.

Tại Hội nghị trực tuyến ứng phó bão số 12 và mưa lũ sau bão vừa được tổ chức vào 16h chiều 3/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh phải đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho người dân; rà soát phương tiện còn trên biển, yêu cầu vào nơi tránh trú an toàn; yêu cầu bà con ngư dân trên các khu vực nuôi trồng thuỷ sản phải vào trong bờ.

“Rà soát thật kỹ các phương án, triệt để thực hiện sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là khu vực ven biển, khu vực dễ xảy ra ngập úng, khu vực có nhiều rủi ro sập đổ. Kiên quyết sơ tán người dân, yêu cầu trước 12h đêm, không còn người dân ở nơi nguy hiểm” – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng giao Thành phố Đà Nẵng chủ động, với sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương đảm bảo an toàn cho công trình hồ đập, an toàn giao thông, an toàn cấp điện, cùng với các lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình APEC.

Tại cuộc họp nhanh về việc ứng phó cơn bão số 12, Bộ trưởng Bộ NN&PTNN, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai – Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo: “Các địa phương và vùng bị ảnh hưởng thực tốt phương châm 4 tại chỗ, người dân ở những vùng trũng, nguy hiểm, ven biển phải được di dời ngay lập tức. Khi bão vào bờ phải bảo đảm không còn người dân ở vùng nguy hiểm. Lồng bè nuôi cá, chuồng trại chăn nuôi phải có phương pháp di dời, chằng chống, tránh để tình trạng như đợt áp thấp vừa qua gây thiệt hại về kinh tế của người dân”.

Khẩn trương sơ tán gần 430.000 người dân

Để ứng phó với cơn bão mạnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đã triển khai thực hiện nội dung các Công điện số 1659/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 83/CĐ-TW, 84/CĐ-TW, 85/CĐ-TW của BCĐ TWPCTT. Trong đó, các tỉnh, TP Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh đã có công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão tại Cảng cá Hòn Rớ. Ảnh VGP.

Hiện nay đã có 6 địa phương cấm biển. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cấm biển vào 18h ngày 2/11; di dời ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản trên các lồng, bè trước 16h ngày 3/11; chỉ đạo cho học sinh nghỉ học từ 12h ngày 3/11; Tỉnh Ninh Thuận tổ chức cấm biển vào 15h ngày 02/11; di dời ngư dân trên tàu thuyền, lồng bè trước 13h ngày 03/11; Tỉnh Bình Thuận tổ chức cấm biển vào 09h ngày 02/11; hoàn tất các công việc chuẩn bị ứng phó với bão trước 10h ngày 03/11; Thừa Thiên Huế đã cấm biển vào 12h00 ngày 29/10; tỉnh Bình Định đã cấm biển vào 16h00 ngày 02/11; tỉnh Phú Yên đã cấm biển vào 9h30 ngày 03/11.

Về tình hình di dời dân, tính đến 14h ngày 03/11/2017: Tổng số đã sơ tán: 1.269 hộ/5.939 người.

Theo kế hoạch sơ tán dự kiến: 96.452 hộ/426.883 người (sơ tán tập trung: 56.417 hộ/226.934 người; sơ tán tại chỗ: 40.035 hộ/199.949 người). Trong đó, tỉnh Khánh Hòa đã sơ tán: 1.269 hộ/5.939 người (sơ tán tập trung: 3.851 hộ/15.096 người; sơ tán tại chỗ: 448 hộ/1.699 người) – Kế hoạch: 33.384 hộ/133.535 người (sơ tán tập trung: 24.679 hộ/98.717 người; sơ tán tại chỗ: 8.705 hộ/34.818 người); Tỉnh Phú Yên: Chưa sơ tán – Kế hoạch: 22.376 hộ/85.086 người (sơ tán tập trung: 10.793 hộ/39.948 người; sơ tán tại chỗ: 11.583 hộ/45.138 người); Tỉnh Bình Định: Chưa sơ tán – Kế hoạch: 13.591 hộ/93.199 người (sơ tán tại chỗ); Tỉnh Ninh Thuận: Đang tổ chức sơ tán dân – Kế hoạch: 18.299 hộ/79.854 người (sơ tán tập trung: 12.143 hộ/53.060 người; sơ tán tại chỗ: 6.156 hộ/26.794 người); Tỉnh Bình Thuận: Chưa sơ tán – Kế hoạch: 8.802 hộ/35.209 người (sơ tán tập trung).

Khánh Hòa khẩn trương ứng phó bão, Ninh Thuận cho học sinh nghỉ học

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức cuộc họp triển khai công tác ứng phó bão số 12.

Tại cuộc họp, ông Lê Đức Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo: “Chỉ một thời gian ngắn nữa, bão số 12 có cường độ mạnh, sức tàn phá lớn được dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền Khánh Hòa. Vì vậy, công tác ứng phó với bão số 12 và lũ lụt sau bão phải được cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách khẩn trương cấp bách; người dân các địa phương trong tỉnh không được chủ quan, mà phải nhận thức được đây là cơn bão hết sức nguy hiểm để chủ động ứng phó”.

Bí thư tỉnh Khánh Hòa -Lê Thanh Quang cho biết: “Không thể chủ quan, phải khẩn trương ứng phó với cơn bão mạnh này; vấn đề quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân. Nhất là vấn đề an toàn tính mạng của người dân khi qua lại các ngầm, cầu tràn, các hố sâu nguy hiểm ở các dự án... Đối với lồng bè nuôi trồng thủy sản phải kiểm soát chặt chẽ an toàn tính mạng và tài sản người dân nuôi trồng thủy sản lồng bè”.

Tại tỉnh Ninh Thuận, ngày 3/11, UBND tỉnh Ninh Thuận có công văn hỏa tốc về việc cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 12.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, ông Lưu Xuân Vĩnh chỉ đạo tất cả các trường học, các cơ sở giáo dục thuộc các cấp học trong tỉnh được nghỉ học ngày 4/11 do ảnh hưởng của bão số 12 cho đến khi cơn bão tan. Bố trí học bù sau khi cơn bão tan.

PV Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão số 12...