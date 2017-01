Hung thủ thản nhiên dỗ ngọt bạn gái sau khi giết nữ sinh 15 tuổi

Công an quận Gò Vấp cho biết đang tạm giữ nghi can Nguyễn Phạm Quốc Bình để điều tra hành vi giết nữ sinh 15 tuổi giấu xác trong thùng xốp.

liên quan đến vụ giết nữ sinh 15 tuổi, ngày 14/1, đại diện Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, khoảng 22h ngày 13/1, công tác khám hiện trường vụ thi thể nữ sinh bị giấu trong thùng xốp tại chung cư H. Đ (đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp) đã được Công an quận Gò Vấp và Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.HCM) hoàn tất.

Nghi can Bình tại cơ quan Công an quận Gò Vấp (ảnh CTV)

Trước đó, khoảng 19h30, qua truy xét nhanh, Công an quận Gò Vấp đã bắt được nghi can Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) gây ra vụ án giết nữ sinh 15 tuổi giấu xác trong thùng xốp tại chung cư H.Đ. Bình là bạn học cùng trường của nữ sinh N.T.T.H. (15 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Ngay khi bắt được nghi can vụ giết nữ sinh 15 tuổi , công an đưa nghi phạm Bình đến hiện trường phục vụ công tác điều tra. Sau đó, các tổ công tác đã đưa Bình đến trụ sở Công an quận Gò Vấp để lấy lời khai.

Hình ảnh của Bình trên trang cá nhân (ảnh FB)

Bước đầu, Bình khai nhận hành vi sát hại H. Khoảng 20h30, ngày 12/1, Bình rủ H. đến chung cư H.Đ. chơi. Tại đây, Bình và H. phát sinh mâu thuẫn. Bình dụ H. đến khu vực cầu thang nơi khuất người ở lầu 6 rồi dùng cây sắt đánh liên tiếp vào người H. khiến H. gục xuống.

Bình lục trong người H. lấy đi chiếc ĐTDĐ và một ít tiền. Sau khi ra tay tàn độc với bạn, Bình thản nhiên bỏ thi thể H. vào thùng xốp sau đó cột chặt lại bỏ vào góc cầu thang. Bình nhanh chóng bỏ đi khỏi hiện trường.

Đến đầu giờ chiều ngày 13/1, Bình thuê 1 người chạy xe ba gác đến chung cư H.Đ. phụ Bình di chuyển thùng xốp xuống đất để đưa đi phi tang. Tuy nhiên, hành động đưa thùng xốp đi của Bình bất thành vì bị bảo vệ chung cư phát hiện.

Nghi ngờ, Bình trộm cắp nên bảo vệ yêu cầu kiểm tra. Ngay lúc đó, Bình giả vờ nghe điện thoại và bỏ trốn. Kiểm tra thùng xốp, bảo vệ và người dân sống trong chung cư hoảng hốt khi thấy thi thể của nữ sinh H..

Tại cơ quan điều tra, Bình khá lạnh lùng, khai rành mạch hành động nhẫn tâm với bạn học. Tuy nhiên, nhiều điểm trong lời khai của Bình còn chưa hợp lý. Hiện cơ quan CSĐT vẫn tiến hành điều tra mở rộng để làm rõ từng chi tiết.

Theo tìm hiểu riêng của PV báo Người đưa tin, trong khoảng thời gian từ ngày 10/1 đến ngày 13/1, Bình và người yêu là K.L. có phát sinh mâu thuẫn, cãi vã trên trang cá nhân. Tối khuya ngày 12/1, sau khi giết bạn học, Bình vẫn thản nhiên dỗ ngọt bạn gái trên mạng xã hội.

Bình thản nhiên dỗ ngọt bạn gái sau khi giết người (ảnh chụp FB)

Đáng chú ý, vào chiều ngày 13/1, thời điểm Bình trốn khỏi chung cư H.Đ khi đến phi tang xác nhưng bất thành, Bình có giải thích với L. rằng bị một nhóm người đuổi đánh nên không đến đón L. PV đã kịp chụp lại những đoạn cãi vã của L. và Bình trước khi L. kịp khóa trang cá nhân.

Những đoạn giải thích khó hiểu của Bình (ảnh chụp FB)

Nhiều bạn học của H. và Bình tỏ ra phẫn nộ, căm phẫn trước hành động mất nhân tính của Bình. Em H.T. cho rằng Bình đã chuẩn bị, lên kế hoạch để giết H. chứ không phải mâu thuẫn bộc phát.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.