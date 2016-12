HN: Người đàn ông nước ngoài để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử

Vụ việc người đàn ông để lại lá thư tuyệt mệnh rồi tự tử xảy ra vào khoảng 14h chiều ngày 21/12, tại nhà D3 – Học viện Ngân Hàng (Hà Nội).

Thông tin ban đầu về vụ việc, khoảng thời gian trên, nhiều sinh viên đang theo học tại Học viện Ngân hàng Hà Nội bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng người đàn ông rơi từ tầng 5 xuống đất tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân mặc chiếc áo màu xám, quần đỏ, nạn nhân là người nước ngoài đã để lại một lá thư tuyệt mệnh trước khi nhảy từ trên tầng 5 xuống đất .

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an quận Đống Đa xác nhận, có sự việc này xảy ra trên địa bàn. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an quận Đống Đa đã trực tiếp có mặt bảo vệ hiện trường. Do người tử vong là người nước ngoài nên đã được bàn giao cho cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội.

Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.