Hình ảnh ghi điểm của chính khách Việt năm 2016

Nhìn lại năm 2016, nhiều hình ảnh ấn tượng của các chính khách Việt đã ghi điểm trong lòng người dân khắp cả nước và bạn bè quốc tế. Một trong số đó là hình ảnh chủ tịch quốc hội Việt Nam - bà Nguyễn Thị Kim Ngân đón tiếp Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hồi tháng 5/2016. Nguồn ảnh: Reuters. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là một trong những chính khách Việt được người dân yêu mến vì sự giản dị, gần gũi. Ngày 19/10, tại Hà Tĩnh, bà không quản ngại vất vả đến thăm, tặng quà và động viên nhân dân vùng lũ huyện Hương Khê và Vũ Quang. Đây là hai huyện vùng rốn lũ của tỉnh Hà Tĩnh. Hình ảnh nữ chủ tịch quốc hội Việt Nam xắn quần lội nước đã gây xúc động mạnh. Nguồn ảnh: Quốc hội. Đây không phải lần đầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân có những cử chỉ, hành động đẹp, được người dân yêu mến. Tháng 9 năm 2007, nhịp dẫn cầu Cần Thơ bị sập trong giai đoạn đang thi công. Khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đang là Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH. Không quản ngại vất vả, bà mượn nón lá, đi xe ôm thay vì đi ô tô để nhanh nhất có thể động viên những người dân gặp nạn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong nhiều chuyến làm việc đã để lại những dấu ấn đặc biệt trong lòng người dân. Ảnh Thủ tướng thăm các em học sinh tại xã N’Thol Hạ (Đà Lạt). Nguồn ảnh: VietQ. Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên đoàn công tác Chính phủ thăm khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM bằng xe khách hôm 20/11 giản dị, gần gũi. Nguồn ảnh: Chính phủ. Trước đó, trong chuyến thị sát an toàn thực phẩm hôm 8/10, Thủ tướng ghé một quán phở ở quận Tân Phú kiểm tra nồi nước dùng và ăn sáng, uống cà phê tại đây. Nguồn ảnh: VGP/Quang Hiếu. Hình ảnh gần gũi của thủ tướng được người dân chụp lại. Ảnh: Người dân cung cấp. Theo thông tin trên trang Chính Phủ, trước khi dự Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Nam, chiều muộn ngày 8/8, Thủ tướng đã đi bộ, trò chuyện với du khách, người dân ở Phố cổ Hội An. Sự xuất hiện bất ngờ của Thủ tướng vào tầm chiều muộn 8/8 đã thu hút sự quan tâm, chú ý của rất đông du khách nước ngoài. Ảnh: Tổ quốc. Nhiều người dân đã mạnh dạn tới chụp ảnh kỷ niệm với Thủ tướng. Nguồn ảnh: Tổ quốc. Bằng sự thân thiện, nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động xã hội, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã để lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng người dân Việt. Trong chuyến kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 ở huyện Hoằng Hóa, Phó Thủ tướng đã đẩy bè giúp ngư dân xã Hoằng Tiến ( huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) lên bờ an toàn. Nguồn ảnh: Giao thông. Hôm 13/11/2016 vừa qua, một lần nữa Phó thủ tướng Việt Nam đã khiến nhiều người cảm kích khi đích thân tham gia dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Phó thủ tướng đã cùng hàng trăm sinh viên tình nguyện, người dân, phật tử chùa Pháp Vân và công nhân môi trường đô thị làm công việc phát quang bụi rậm, thu dọn rác làm sạch môi trường xung quanh hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nguồn ảnh: Zing. Hình ảnh Phó thủ tướng mặc chiếc áo xanh của thanh niên tình nguyện, đeo găng tay cầm cuốc, dao, làm việc hăng hái, nhiệt tình đã gây ấn tượng mạnh với những người cùng tham gia, và với cả cộng đồng mạng sau khi bức ảnh chụp lại được lan truyền trên Facebook. Nguồn ảnh: Zing. Hôm 8/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến động viên, khích lệ tinh thần của đội tuyển Việt Nam sau một trận bán kết lượt về thất bại trước tuyển Indonesia. Nguồn ảnh: VTC News. Đây không phải lần đầu vị lãnh đạo này khiến người dân yêu mến, cảm phục. Tháng 5/2015, bức ảnh Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đeo ba lô, phục trang giản dị lội suối vào Sơn Đoòng tham gia chương trình Good morning America của ABC với phần trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh thật sự ấn tượng. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ.

Nhìn lại năm 2016, nhiều hình ảnh ấn tượng của các chính khách Việt đã ghi điểm trong lòng người dân khắp cả nước và bạn bè quốc tế. Một trong số đó là hình ảnh chủ tịch quốc hội Việt Nam - bà Nguyễn Thị Kim Ngân đón tiếp Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hồi tháng 5/2016. Nguồn ảnh: Reuters. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là một trong những chính khách Việt được người dân yêu mến vì sự giản dị, gần gũi. Ngày 19/10, tại Hà Tĩnh, bà không quản ngại vất vả đến thăm, tặng quà và động viên nhân dân vùng lũ huyện Hương Khê và Vũ Quang. Đây là hai huyện vùng rốn lũ của tỉnh Hà Tĩnh. Hình ảnh nữ chủ tịch quốc hội Việt Nam xắn quần lội nước đã gây xúc động mạnh. Nguồn ảnh: Quốc hội. Đây không phải lần đầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân có những cử chỉ, hành động đẹp, được người dân yêu mến. Tháng 9 năm 2007, nhịp dẫn cầu Cần Thơ bị sập trong giai đoạn đang thi công. Khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đang là Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH. Không quản ngại vất vả, bà mượn nón lá, đi xe ôm thay vì đi ô tô để nhanh nhất có thể động viên những người dân gặp nạn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong nhiều chuyến làm việc đã để lại những dấu ấn đặc biệt trong lòng người dân. Ảnh Thủ tướng thăm các em học sinh tại xã N’Thol Hạ (Đà Lạt). Nguồn ảnh: VietQ. Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên đoàn công tác Chính phủ thăm khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM bằng xe khách hôm 20/11 giản dị, gần gũi. Nguồn ảnh: Chính phủ. Trước đó, trong chuyến thị sát an toàn thực phẩm hôm 8/10, Thủ tướng ghé một quán phở ở quận Tân Phú kiểm tra nồi nước dùng và ăn sáng, uống cà phê tại đây. Nguồn ảnh: VGP/Quang Hiếu. Hình ảnh gần gũi của thủ tướng được người dân chụp lại. Ảnh: Người dân cung cấp. Theo thông tin trên trang Chính Phủ, trước khi dự Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Nam, chiều muộn ngày 8/8, Thủ tướng đã đi bộ, trò chuyện với du khách, người dân ở Phố cổ Hội An. Sự xuất hiện bất ngờ của Thủ tướng vào tầm chiều muộn 8/8 đã thu hút sự quan tâm, chú ý của rất đông du khách nước ngoài. Ảnh: Tổ quốc. Nhiều người dân đã mạnh dạn tới chụp ảnh kỷ niệm với Thủ tướng. Nguồn ảnh: Tổ quốc. Bằng sự thân thiện, nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động xã hội, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã để lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng người dân Việt. Trong chuyến kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 ở huyện Hoằng Hóa, Phó Thủ tướng đã đẩy bè giúp ngư dân xã Hoằng Tiến ( huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) lên bờ an toàn. Nguồn ảnh: Giao thông. Hôm 13/11/2016 vừa qua, một lần nữa Phó thủ tướng Việt Nam đã khiến nhiều người cảm kích khi đích thân tham gia dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Phó thủ tướng đã cùng hàng trăm sinh viên tình nguyện, người dân, phật tử chùa Pháp Vân và công nhân môi trường đô thị làm công việc phát quang bụi rậm, thu dọn rác làm sạch môi trường xung quanh hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nguồn ảnh: Zing. Hình ảnh Phó thủ tướng mặc chiếc áo xanh của thanh niên tình nguyện, đeo găng tay cầm cuốc, dao, làm việc hăng hái, nhiệt tình đã gây ấn tượng mạnh với những người cùng tham gia, và với cả cộng đồng mạng sau khi bức ảnh chụp lại được lan truyền trên Facebook. Nguồn ảnh: Zing. Hôm 8/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến động viên, khích lệ tinh thần của đội tuyển Việt Nam sau một trận bán kết lượt về thất bại trước tuyển Indonesia. Nguồn ảnh: VTC News. Đây không phải lần đầu vị lãnh đạo này khiến người dân yêu mến, cảm phục. Tháng 5/2015, bức ảnh Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đeo ba lô, phục trang giản dị lội suối vào Sơn Đoòng tham gia chương trình Good morning America của ABC với phần trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh thật sự ấn tượng. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ.