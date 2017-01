Hình ảnh cảm động người thầy “tắm bùn lầy” đẩy xe tới trường

Hình ảnh những giáo viên vượt con đường bùn lầy đến trường do một thầy giáo Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS La Dêê- Đắc Tôi (huyện Nam Giang, Quảng Nam) ghi lại khi trên đường đi công tác khiến nhiều người cảm động. Thầy giáo này chia sẻ, đây là những hình ảnh thầy cùng một số cán bộ, giáo viên Tổng phụ trách đội đi kiểm tra công tác đội và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học liên xã La Ê- Chơ Chun, do huyện đoàn triệu tập. Đây là đoạn từ km 64 vào Khe Dum và cũng là trục đường chính dẫn vào trung tâm xã. Đường lên Trường La Ê- Chơ Chun rất xấu nên để tới được trục đường chính, đoàn các thầy phải mất hơn 4 giờ đồng hồ chỉ để vượt qua 2km đường dốc lầy lội. “Điểm trường của tôi đang dạy là điểm trường chính nên không đến nỗi khó khăn so với các điểm khác. Tuy nhiên, xã La Ê là một trong 3 xã biên giới của huyện Nam Giang nên việc dạy và học ở đây còn rất nhiều khó khăn. Việc đi lại của các thầy cô cũng gặp nhiều vất vả. Trời mưa, đường lầy lội và rất khó đi, thậm chí khiến xe bị hỏng liên tục”, thầy giáo này cho biết. Tuy nhiên, để qua lại giữa những điểm lẻ với điểm trường chính, hay về thăm gia đình và về xuôi mua thức ăn mang lên trường tiếp tế, các giáo viên nơi không cách nào khác đành tập làm quen với việc phải vượt những cung đường khó khăn như vậy mỗi ngày.

